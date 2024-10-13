馬會向巴黎奧運健兒頒贈逾1700萬獎金　 劍神劍后向新挑戰進發

「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」周日（13日）假沙田馬場舉行，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向於巴黎奧運取得獎牌及排名第四至八名的港隊代表發放多達1762.5萬元獎金。劍神張家朗「叉足電」準備世錦賽，並直言獎金會先儲起，而女重金牌得主江旻憓分享職場生活，更透露工餘時間擔任劍擊新手的訓練指導。

香港代表團巴黎奧運創歷史贏得4面獎牌，其中男子花劍金牌、女子重劍金牌得主張家朗和江旻憓各得600萬元獎金，至於游泳項目奪兩銅的何詩蓓亦獲得300萬元獎金。連續兩屆奧運贏得金牌的張家朗在頒贈儀式上再次擔任旗手，持着特區旗帶領一眾巴黎奧運代表出席，當中江旻憓、何詩蓓、盧蔚豐、石偉雄、何瑋桁、盧善恩、楊霈霖、王嘉莉、馬君正、鄭清然、祥傑及刁俊稀。

馬會主席利子厚向中國香港代表團致以衷心的祝賀及感謝，「香港健兒在巴黎奧運會這個國際舞台上展示非凡實力，向世界展現不屈不撓的香港精神，我和全港市民一樣，感到無比光榮和自豪。」利子厚續指，體育有著改變生命、凝聚社會的力量，馬會將繼續透過與社會各界多方協作，支持中國香港運動員在世界體育舞台發光發亮。

張家朗先儲起獎金 爭取完成完成「大滿貫」

「劍神」張家朗豪取600萬元獎金，他表示會先儲起「以備不時之需」，「獎金是對運動員努力的額外鼓勵。」他再強調：「我很高興成功衛冕，能在奧運奪金不止是我個人的努力，亦是歷代運動員努力的成果。我同時感謝社會各方，包括政府及馬會的支持，對運動員來說是一個很大的鼓勵。」奧運後「放大假」的他開心表示，「3個月沒有比賽，可以讓身體好好休息，今季都是保持放鬆心面對，目標是世錦賽金牌，完成『大滿貫』。」

27歲的張家朗連續兩屆奧運奪得金牌，他坦言未決定會否出戰下屆奧運，「年紀大了一點，身體都有勞損，累積了一些舊患。雖然我好想和隊友參加下屆奧運團體賽，但都要視乎身體狀況再決定。」

江旻憓轉個身份 劍擊仍一生一世

至於首奪奧運女子重劍金牌的江旻憓（Vivian）表示，奪獎一刻的感受至今難以形容。她感謝香港市民的鼓勵和支持，並指獎勵計劃對運動員是一大鼓勵。Vivian於奧運奪金後宣布退役轉戰職場，現時擔任馬會對外事務助理經理的她感謝賽馬會全力支持香港運動員，「這是對運動員的肯定。」她說雖然忙於上班，但「掛念」劍擊，「劍擊會陪伴我一生一世，運動員這個身份我亦不會忘記。」目前在工餘時間擔任劍擊新手的訓練指導，協助培育新人。她特別感謝香港市民及香港賽馬會支持運動員。

游泳運動員何詩蓓在女子100米及200米自由泳比賽中勇奪兩銅，獲得共300萬港元獎勵。她一直感激香港市民的支持，特別感動及開心的是有市民告訴她將會重拾游泳運動，也有市民說會開始學習游泳。何詩蓓表示：「在賽場上感受到香港市民對運動員的支持，讓我很感動。非常榮幸能代表香港比賽。我只是盡力做到最好，如果能影響、啟發到別人，那是我的光榮。」

跆拳道代表盧蔚豐以第7名完成個人首個奧運之旅，喜獲37.5萬元獎金的他表示，「香港等了24年終於有人可以出戰奧運跆拳道項目，今次我會用部分獎金報答幫助過我的人。接下來我會參加更多國際賽、去不同地方集訓，累積更多經驗。」他透露，將出戰11月的香港賽及12月中國公開賽，之後就會備戰全運會，長遠目標是爭取洛杉磯奧運資格。

另外，賽馬日第3場賽事「2024巴黎奧運中國香港隊盃」，最終由艾道拿的「又龍串鳳」勝出，並由「微笑劍后」江旻憓 、「劍神」張家朗及跆拳道代表盧蔚豐頒獎。

奧運英雄現身沙田馬場 馬迷超興奮

周日在沙田馬場舉行「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」，吸引多名市民到場，當中伍生、伍太對於能夠近距離，一睹運動員風采表示相當難得。

是日專程提早來到馬場的伍生、伍太，指之前一直有留意奧運比賽，而伍太更對一班香港運動員讚不絕口：「很喜歡張家朗、江旻憓及何詩蓓，因為能夠在奧運奪獎牌，相當厲害。當然其他運動員同樣出色，打入奧運絕對不容易。」

一班港將在賽事進行前，獲馬會頒贈記念品，以及「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票，對於能夠在沙圈近距離看到運動員，伍太直言十分難得：「很開心，相信對市民來說絕對是好事。感覺真人的樣子與在電視看到的差不多，可惜沒有機會合照。」伍太亦認為「家朗」擁有強大心臟，看好他在下屆奧運男子花劍項目能夠達成3連冠。