香港隊　唔知韋斯活會排咩陣鬥柬埔寨呢？

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

香港男子足球代表隊周二（15日）晚上坐鎮香港大球場，出戰1場國際友誼賽，恭迎柬埔寨。港隊上場友賽告負，是役回歸主場，必定全力搶攻，力圖一掃悶氣。（on.cc東網周二晚上8時免費直播）

港隊在上周五（11日）凌晨友賽，作客以0比1不敵列支敦士登，該仗擔正的余在言（Jesse）坦言球員仍需時適應主教練韋斯活的體系，但強調全隊依然對新戰術抱有信心：「我哋會用唔同嘅陣式防守同進攻，呢個戰術幾有諗頭，大家猜傳都做得唔錯，亦創造咗幾個黃金機會，雖然結果唔理想，但我哋好信呢套踢法，幫到球隊攞好成績。」

談到今場對手，Jesse承認對柬埔寨不太熟悉，但揚言上場落敗後，驅使全隊有更大爭勝心，盼為球迷爭番啖氣：「上場大家已經盡哂力，最後輸波冇人想嘅，所以今次返到主場好想贏波，令球迷開心番，希望大家踴躍入場，幫我哋打氣！」大軍名單方面，亞歷斯祖因傷退隊，但就補選了早前一度受傷患困擾的艾華頓。

主教練韋斯活周一（14日）出席賽前記招，對於球迷因上場不敵排名較低的列支敦士登表達不滿，他解釋對手實力不容小覷，並指球迷「作評論前之前要先了解足球」：「佢哋試過同羅馬尼亞踢成0比0，近年都喺『歐國外』對過葡萄牙等強隊，實力唔係想像中咁差，但我哋都可以壓住佢哋嚟攻，表現已算唔錯，可惜入唔到波；球迷有權利發表意見，但佢哋批評之前要先了解足球，而我喺足球圈做咗差唔多30年，對足球戰術有足夠了解。」

談到今場目標，韋斯活稱會作出少量變動，盼望踢出具說服力的表現，並呼籲球迷入場支持球隊：「當前最緊要係幫大家，盡快適應我套戰術，希望今場會踢得更好，踢場好波畀球迷睇。」此外，韋斯活大讚上仗客串中堅的費蘭度「完美執行指示」，足球智慧出眾，揚言對方未來可成為出色的教練：「如果有人話費蘭度踢得唔好，我會好疑惑啲人識唔識波。」

球員代表安永佳就提到，球隊自韋斯活執教後，踢法更注重用波，但有信心適應不成問題：「我哋依家多咗由後場組織攻勢，我都可能要多啲幫波，但角色同以前冇太大分別，都係要企喺最前爭取入球。」

柬埔寨方面，世界排名為第180位，較港隊的第157位低，今年已出戰7場國際賽錄得4場敗仗，包括9月在亞洲盃外圍賽附加賽次回合，互射12碼不敵斯里蘭卡止步。但柬埔寨上周五在友賽，憑中場拉達拿克梅開二度，加上前鋒施安攻入1球，以3比2險勝中華台北。

客隊暫代主教練行德浩二則在賽前記招指，雖然球隊上場擊敗中華台北，但他形容港隊實力更佳，預計惡戰難免：「我睇番港隊對列支敦士登場波，佢哋行軍速度好快，有啲球員擅長帶波上前挑戰後防，畀到我哋好大威脅。」被問到是否有信心，打破自1972年後未曾在國際賽擊敗港隊的魔咒，他笑稱：「我哋會盡力一試，但真係好難。」值得一提，今場兩隊曾於2023年9月7日交手，當時港隊作客與柬埔寨踢成1比1平手。

【港隊預計正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度 17.陳晉一

中場：21.茹子楠 14. 余在言 8.顏卓彬 23.孫銘謙

前鋒：11.祖連奴 9.安永佳