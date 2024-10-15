世盃外亞洲區第3圈C組，3戰全勝嘅日本主場迎戰小組次席嘅澳洲。日本被視為出線大熱，上場作客擊敗沙特阿拉伯後，出線形勢大好，今仗對澳洲只需要穩中求勝。澳洲喺普波域上任後踢法保守，今場作客會以1分為目標，預計以守代攻，捧2.5球入球細係明智之選。（港台電視32周二晚6時35分直播）

有大批外流歐洲球星效力嘅日本，實力已經橫掃亞洲，喺世盃外錄得9連勝，當中不乏連場大炒對手，不過領隊森保一唔算好大喜功，面對強敵嗰陣都會踢得較為穩陣，上場對沙特亦未見太多優勢，靠防守同效率贏波。第2圈主場對北韓都只係小勝1比0。

日本目前喺小組3連勝，出線前景一片光明，今場無必要繼續冒險搶攻，面對身材同體力都強大嘅澳洲，相信會繼續採用實而不華踢法，就算小勝亦無妨。

另邊廂，澳洲喺世盃外第3圈頭2輪只攞得1分情況下，普波域臨危受命接掌教鞭，上場雖然以3比1反勝中國，成功全取３分，不過球隊喺排陣同踢法方面都頗為保守，今場作客日本，肯定會進一步鞏固防線。「袋鼠國」擅長控球但缺乏創造力，明顯守優於攻，睇番佢哋對上5場作客比賽，有4場總入球開2球或以下，今場必捧2.5球入球細。

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