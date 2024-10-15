歌莉嘉芙入圍WTA年終賽　保蓮妮更有2張入場券

WTA周一(14日)公布再有4位網壇女將入圍爭逐本年度的年終總決賽，今季表現突出的美國「小黑珍珠」歌莉嘉芙、哈薩克的拿芭堅娜、意大利的保蓮妮及美國的彭高拉將可獲年終賽入場券，與早前已鎖定資格的世界一姐施華德及莎芭蘭嘉爭逐這項年終最高榮譽的賽事。

今年是歌莉嘉芙第三次獲得年終賽資格，去年她躋身4強寫下個人在此賽最佳成績，這位20歲美國新世代與同胞彭高拉齊齊獲得資格。歌莉嘉芙今季贏得兩項排名賽冠軍，包括WTA 1000級的中國公開賽，並且躋身六個賽事準決賽，曾於6月在世界排名登上職業最高的第2位。

至於意大利的保蓮妮今年則是首次入圍年終賽，成為自2015年彭妮達之後，首位奪得年終賽入場券的意大利球手，並且在單打及雙打兩項同時入圍。拿芭堅娜則是連續第二年入圍年終賽，去年她成為首位獲得年終賽資格的哈薩克球員，今年收獲了三座WTA 500賽的冠軍。

WTA年終總決賽將於11月2至9日首次移師到沙特阿拉伯首都利雅得上演，在WTA排名榜上的前8單打及雙打女將爭逐，而女單參賽陣容尚有兩席未確定。