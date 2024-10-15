文迪上庭爆曼城大鑊　5隊友齊開性愛派對

法國球星班捷文文迪，3年前捲入強姦官司後，被曼城停職兼停薪直到約滿。呢位前法國國腳上年7月脫罪後，決定控告曼城拖欠總共1,100萬鎊欠薪，佢喺庭上更爆大鑊，指多位曼城隊友同佢一齊開性愛派對，但球會只係針對佢一人，涉嫌參加性愛派對嘅球員包括基亞利殊、基爾獲加、史東斯、史達寧同馬列斯。

依家效力法乙羅連安特嘅班捷文文迪，喺勞工法庭向曼城索償1,100萬鎊，周一(14日)透過視像作供，聲稱多位曼城球員都有參加引起強姦官方嘅派對：「好多曼城球員，包括隊長，都有參加我搞嘅呢個派對，個個都有飲酒、同女性發生關係，全部都違反咗當時防疫條例。唔係我為自己所做嘅事搵藉口，而係曼城只針對我一個並唔公平，我同其他球員唯一分別，就係我受到失實嘅指控。」

班捷文文迪並冇「直接」公開相關球員身份，但就向委員會確認《The Athletic》當時一份報道內容真實，報道內指參與派對嘅球員有基亞利殊、基爾獲加、史東斯、史達寧同馬列斯。英格蘭國腳基亞利殊，早喺班捷文文迪嘅強姦官司已被「點名」，其中一名提告嘅女事主證實曾經同基亞利殊性交。