「一姐」施華德再度霸榜50周　成史上第7人

周一（14日）WTA公佈最新世界排名，23歲的波蘭「網​球​一姐」施華德繼續高居女單榜首之位，自2023年11月後連續50周登頂，成為史上第7位，在WTA世界排名多次累積「世一」記錄達到50周的球后。

施華德於2022年4月4日到2023年9月10日期間，首度達成霸榜50周以上的紀錄，之後被白羅斯女將莎芭蘭嘉（Aryna Sabalenka）佔據了8周，中斷其75週的榜首紀錄。施華德隨後於2023年11月6日再次登頂，截至昨日（14日）已經持續50周，令她成為繼傳奇球后艾華特（Chris Evert）、「女金剛」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）、昔日的德國「玉女」嘉芙（Steffi Graf）、施莉絲（Monica Seles）、前「瑞士公主」軒芝絲(Martina Hingis)和S威廉絲(Serena Williams)後，第七位達成多次霸榜50周以上的女球手。

另外施華德於本月初透過社交媒體宣佈，在雙方同意之下，已與她的波蘭籍教練維克托洛夫斯基 (Tomasz Wiktorowski)結束三年的合作，在這三年間，維克托洛夫斯基協助施華德成為了世界排名第一的女單網球手，並贏得了四項大滿貫。