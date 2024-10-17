銀牌盟主聯賽登場　永倫乘勇撲擊崇德飛鷹

甲一男籃賽周四（17日）於灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）進行兩場激戰，剛在銀牌賽封王的永倫將率先亮相，泰那、蓋帝斯和余理洋三大主將顯然已建立默契，今季聯賽有望帶領眾華將打出風彩，且看第一擊能否延續強勢。「黃金戰士」今晚頭場將迎戰崇德飛鷹，力爭首捷。飛鷹在球員名單上已為張國銓註冊，能否上陣協助球隊成為焦點。(港台電視32及on.cc東網周四晚上7時直播)

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永倫今季獲美籍長人中鋒蓋帝斯和射手余理洋加盟，兩人極速融入體系，與泰那組成「三巨頭」，季初愈打俞順勢不可擋，加上韓天次、韋思庭和「文氏兄弟」持續進化，令「黃金戰士」在銀牌接連擊敗滿貫和南華兩大爭標勁敵，重奪高級組銀牌冠軍。球隊目前氣勢如虹，保留銀牌賽奪冠班底續戰甲一，誓以最強人脚衝擊聯賽錦標。

蓋帝斯來投為永倫增加内線高度和威脅性，進攻陣地戰的空間得以拉闊，令一眾射手有更多起手機會。事實上，永倫在銀牌賽亦充分利用這個優勢，展現外圍火力，炮轟對手奠勝，包括於負方決賽狂轟17記三分彈淘汰衞冕軍滿貫的精彩一役，聯賽此招能否「照辦煮碗」延續強勢並再度炮制驚喜，值得球迷翹首以待。

崇德飛鷹方面，甲一首戰險被晉龍WTS反勝，好在鬥至加時以88：86告捷。面對實力雄厚的永倫，崇德飛鷹希望憑鬥志與對手周旋，其中華將「高塔」馬港燊與蓋帝斯對位將迎來更大考驗，而奧斯汀、黃浩賢和林凱光等主將能否繼續帶領球隊撼戰勁敵，加上後衛群能否守住對手的外圍威脅，成勝負關鍵。值得一提的是，上季「孭飛」的前鋒張國銓因傷缺陣銀牌賽，而最近被落名在籃總最新甲一名單内，今場有望回歸上陣交出表現。今場為兩軍首度交鋒，且看將碰出怎樣的火花。