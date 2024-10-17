香港滑浪風帆公開賽11.3星光大道啟航　奧運獎牌得主加入戰團

本地滑浪風帆年度盛事「海通國際2024香港滑浪風帆公開錦標賽」，將於11月5至10日假清水灣鄉村俱樂部舉行，並會在11月3日（星期日）移師尖沙咀星光大道啟航，雲集逾百本地及海外好手競逐「維多利亞港滑浪風帆賽」。除了香港隊成員精銳盡出，於今夏巴黎奧運奪得滑浪風帆女子組銅牌的英國選手安瑪威爾森（Emma Wilson）亦應邀來港獻技，進一步提升賽事水平，讓市民及遊客在百帆爭風競渡的獨特維港景緻下，近距離接觸滑浪風帆及滑浪風翼運動。

由海通國際冠名贊助的「香港滑浪風帆公開錦標賽」，自2021年開始於維多利亞港舉行表演賽，獲得正面迴響，今年在多個相關政府部門、商業機構及社區組織支持下，首度移師到尖沙咀星光大道啟航，逾百位本地與海外好手角逐8個滑浪風帆及滑浪風翼組別賽事，市民及遊客可沿星光大道為賽手隔岸打氣。與此同時，賽會首度與青途發展社區發展協會合作，邀請基層家庭乘船到維港海中心觀賞賽事，並於尖沙咀海濱花園設置岸上體驗區，由中國香港滑浪風帆會專業教練從旁指導，讓普羅大眾親身體驗滑浪風帆及滑浪風翼運動的樂趣。

香港運動員於今夏巴黎奧運勇創佳績，香港滑浪風帆隊代表鄭清然、馬君正的拚搏表現，獲得不少香港市民的關注與支持。兩位奧運代表及一眾港隊成員，務必把握難得機會揚帆維港，向觀眾展現滑浪風帆運動魅力，並會在11月5日至10日，於清水灣鄉村俱樂部舉行的正賽爭馳，為下月中於深圳舉行的亞洲滑浪風帆錦標賽做好準備。是次賽事吸引不少海外賽手來港競逐，包括曾奪東京及巴黎奧運銅牌的英國女將安瑪威爾森（Emma Wilson）亦會應邀獻技，可望讓賽事更加精彩刺激。