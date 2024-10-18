上海世界盃　何甄陶闖50自決賽　覃海洋出場惹騷動

世界泳聯游泳世界盃上海站周五（18日）展開，香港男飛魚何甄陶在揭幕日率先登場，並順利躋身男子50米自由泳決賽，而在巴黎奧運獲得兩面銅牌何詩蓓則於明日亮相個人擅長的200米自由泳項目爭逐。

男子50米自由泳初賽爭持相當激烈，需要分5個小組爭逐，何甄陶編在實力相當強的最後一組，最終游出21秒38獲小組第4，並以初賽總成績第8名躋身決賽，同場爭逐還有澳洲名將高柏。

至於早前捲入「出軌風波」的中國蛙王覃海洋，早上亦在男子100米蛙泳初賽亮相，這是他在風波後首次公開露面，引起場內一陣騷動，需要主持人多次喊話「請觀眾保持安靜」，最終他在小組由頭帶到尾，以56秒52衝線，初賽總成績首名躋身決賽。中國女飛魚張雨霏在巴黎奧運後第一擊，今日出戰女子50米自由泳泅出24秒33，以初賽總成績第4名躋身決賽。

香港超級飛魚何詩蓓作為多哈世錦賽200米自由泳冠軍，日前與巴黎奧運「四冠王」馬查特及巴黎奧運女子100及200米背泳金牌得主澳洲名將麥姬奧等，在中國的潘展樂及張雨霏帶領下到東方明珠塔及外灘打咭，而何詩蓓與意大利男飛魚捷斯安更親穿上戲服，體驗崑曲。何詩蓓將於明天亮相女子200米自由泳初賽，出戰奧運後第一擊，她今站比賽還會參加100米自由泳及50米蛙泳。