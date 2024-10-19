港超聯　東方主場招呼港會

2024年10月19日 17:02
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    港超聯：東方 VS 港會
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍丹尼爾扼守中路，馬高斯坐鎮中場，巴科爾、馬希偉、吳宇曦負責攻堅，新加盟的前深水埗中堅拿亞則先列後備；至於港會派出李溢晉把關，比提及羅素鎮守中路，峇夏比控制中場，支援史加利、林智豐在前線攻堅。
    東方正選：
    1 葉鴻輝 [GK]
    2 賀爾
    3 高素巴耶夫
    7 巴科爾
    14 余在言
    17 吳宇曦
    21 丹尼爾
    22 梁冠聰 [C]
    23 馬希偉
    27 馬高斯
    30 黃梓浩
    港會正選：
    95 李溢晉[GK]
    4 唐道碧
    5 峇夏比
    6 李俊諺
    10 薩拉沙
    18 積施利[C]
    21 林智豐
    22 比提
    26 羅素
    28 黎皚韜
    74 史加利
    東方後備：
    26 廖富源 [GK]
    10 費利蒲薩
    11 黃皓雋
    16 梁振邦
    28 蕭政
    29 劉慶友
    35 林千裕
    42 楊棟棋
    44 柏拔
    72 拿亞
    77 李俊霆
    88 張文浩
    港會後備：
    27 艾斯亨利[GK]
    2 曾俊軒
    7 陳灝
    17 域陀列比奧
    19 申在鎬
    20 黃琛喆
    23 梁城祖
    71 譚浚賢
    97 林澔希
    99 陳浩嘉
    「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。港會開季各項賽事5戰全敗，走勢未如理想，且看能否藉東方主力缺陣，兼有「亞冠盃2」後顧下，盡力拉近差距。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
    將於下周一（21日）出發到菲律賓備戰「亞冠盃2」分組賽的東方，有林衍廷、巴杜姆及亞歷斯祖因傷缺陣，但主教練盧比度（Chino）強調不會因下周分心亞洲賽，選擇在今場作大幅輪換：「依家只專注踢好對港會場波先，暫時唔諗『亞冠盃2』住，而且港會已經連輸5場，好需要贏波提升士氣，所以大家唔好以為呢場好易啃。」好消息是費利浦薩傷愈復出，但狀態仍有待提升。
    翼鋒吳宇曦就指，雖然港會開季5連敗，但對方踢法硬淨，加上部分球員具備不俗個人能力，認為球隊不能掉以輕心：「雖然港會唔算好強，但踢法一向都咁硬淨，唔會輕易放棄，希望到時可以運用自己嘅速度，同盤扭能力製造威脅，幫球隊打破僵局，加上史加利季前嚟過東方跟操，佢個人技術好唔錯，一定要睇緊啲。」
    另一邊廂，港會上場在「賽馬會菁英盃」，不敵均業北區後，開季各項賽事5戰全敗。對於今場對手，林智豐希望球隊改善入局慢的缺點，做好防守：「球隊已經連續5場，開波未夠10分鐘就失波，又好易被對手利用死球搵着數，我哋操練嗰陣，已經特登針對呢兩方面作改善，希望唔好再輸大意波。」
    進攻方面，「智豐」盼球隊多用地面組織，嘗試破解對方防守：「東方幾位後衞都比較高大，吓吓放長波，可能仲難攻得入，相反做多啲地面推進，我同其他隊友再搵位入楔，話唔定有斬獲㗎。」此外，「智豐」點名高素巴耶夫身體強壯之餘，亦不笨重，勢必對球隊前鋒造成極大困擾。值得一提，麥美倫9月尾對九龍城領紅，要停賽多兩場。