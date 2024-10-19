港超聯 東方主場招呼港會
2024年10月19日 17:02
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港超聯：東方 VS 港會
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍丹尼爾扼守中路，馬高斯坐鎮中場，巴科爾、馬希偉、吳宇曦負責攻堅，新加盟的前深水埗中堅拿亞則先列後備；至於港會派出李溢晉把關，比提及羅素鎮守中路，峇夏比控制中場，支援史加利、林智豐在前線攻堅。
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
2 賀爾
3 高素巴耶夫
7 巴科爾
14 余在言
17 吳宇曦
21 丹尼爾
22 梁冠聰 [C]
23 馬希偉
27 馬高斯
30 黃梓浩
港會正選：
95 李溢晉[GK]
4 唐道碧
5 峇夏比
6 李俊諺
10 薩拉沙
18 積施利[C]
21 林智豐
22 比提
26 羅素
28 黎皚韜
74 史加利
東方後備：
26 廖富源 [GK]
10 費利蒲薩
11 黃皓雋
16 梁振邦
28 蕭政
29 劉慶友
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
72 拿亞
77 李俊霆
88 張文浩
港會後備：
27 艾斯亨利[GK]
2 曾俊軒
7 陳灝
17 域陀列比奧
19 申在鎬
20 黃琛喆
23 梁城祖
71 譚浚賢
97 林澔希
99 陳浩嘉
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。港會開季各項賽事5戰全敗，走勢未如理想，且看能否藉東方主力缺陣，兼有「亞冠盃2」後顧下，盡力拉近差距。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
將於下周一（21日）出發到菲律賓備戰「亞冠盃2」分組賽的東方，有林衍廷、巴杜姆及亞歷斯祖因傷缺陣，但主教練盧比度（Chino）強調不會因下周分心亞洲賽，選擇在今場作大幅輪換：「依家只專注踢好對港會場波先，暫時唔諗『亞冠盃2』住，而且港會已經連輸5場，好需要贏波提升士氣，所以大家唔好以為呢場好易啃。」好消息是費利浦薩傷愈復出，但狀態仍有待提升。
翼鋒吳宇曦就指，雖然港會開季5連敗，但對方踢法硬淨，加上部分球員具備不俗個人能力，認為球隊不能掉以輕心：「雖然港會唔算好強，但踢法一向都咁硬淨，唔會輕易放棄，希望到時可以運用自己嘅速度，同盤扭能力製造威脅，幫球隊打破僵局，加上史加利季前嚟過東方跟操，佢個人技術好唔錯，一定要睇緊啲。」
另一邊廂，港會上場在「賽馬會菁英盃」，不敵均業北區後，開季各項賽事5戰全敗。對於今場對手，林智豐希望球隊改善入局慢的缺點，做好防守：「球隊已經連續5場，開波未夠10分鐘就失波，又好易被對手利用死球搵着數，我哋操練嗰陣，已經特登針對呢兩方面作改善，希望唔好再輸大意波。」
進攻方面，「智豐」盼球隊多用地面組織，嘗試破解對方防守：「東方幾位後衞都比較高大，吓吓放長波，可能仲難攻得入，相反做多啲地面推進，我同其他隊友再搵位入楔，話唔定有斬獲㗎。」此外，「智豐」點名高素巴耶夫身體強壯之餘，亦不笨重，勢必對球隊前鋒造成極大困擾。值得一提，麥美倫9月尾對九龍城領紅，要停賽多兩場。