「鄧謝配」丹麥羽賽憾負衞冕冠軍　無緣決賽

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪周六(19日)出戰世界羽聯巡迴賽超級750丹麥公開賽4強戰，與衞冕冠軍的中國組合馮彥哲/黃東萍打得超激烈，苦拼1小時20分鐘憾負，無緣決賽，收獲銅牌。

「鄧謝配」今站在丹麥賽表現出色，過關斬將，先在8強以直落兩局21比18、21比13擊退世界排名23的東道主組合Jesper TOFT／Amalie MAGELUND，繼8月日本公開賽後再次躋身超級750賽4強。

然而準決賽面對上屆盟主中國的馮彥哲/黃東萍，雙方合演一場精彩對決，球來球往互相「搏拳」，首局雙方多次平手下，「鄧謝配」以「刁時」23比21先下一城，第二局中國組合加強進攻，在初段搶得優勢，雖然鄧俊文與謝影雪奮力追至12平、17平，可惜被對方把握一個機會，「鄧謝配」以19比21落敗被扳平。

雙方在決勝局鬥得更激，初段落後的「鄧謝配」很快已掌握節奏，並一度領先12比9，惟香港組合拋離至18比15的優勢下，連失6分，最終再輸19比21，錯失躋身決賽機會，讓中國的馮彥哲/黃東萍可繼續其衞冕路。