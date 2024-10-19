港超聯　九龍城主場挑戰冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）頭場，九龍城坐鎮深水埗運動場，與冠忠南區正面交鋒。今仗為兩隊本季第3度對壘，前兩場都贏波的南區，今仗自然信心爆棚，力爭再下一「城」！（港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播）

九龍城本季已先後在「高級組銀牌」和「賽馬會菁英盃」，不敵冠忠南區，主教練陳銘剛表示對對方踢法已有一定了解，盼控制比賽節奏，全力搶分：「相信球隊輸畀南區兩次之後，開始掌握到佢哋嘅踢法，教練團都會做好針對性部署，希望可以袋走1分，如果贏到波就最好啦！」「剛Sir」又提醒球員切忌壓得太前，讓南區利用攻守轉換打快攻，增添防線壓力。

九龍城中堅嚴啟倬（Anson）則預計，對手擁有基哥利等能力出眾的外援，將為防守帶來極大挑戰，但全隊會吸取過往與南區交手的經驗，做足準備：「基哥利近排好弗，對上兩次對南區都守唔住佢，希望大家吸取經驗，盡量限制佢嘅威力，只要踢出部署，話唔定有分落袋呢！」

南區方面，主教練楊正光認為全隊的默契，較季初有明顯改善，提醒球員多利用無球走位，製造威脅：「經過最近兩場磨合，大家默契愈嚟愈好，會做多啲跑動拉扯對手防線，而且之前踢『高級組銀牌』，已經試過喺深水埗運動場對過九龍城，唔使花太多時間適應。」陣容方面，亞哥斯達9月尾對東方領紅，要停賽多兩場，雖然球會以罰款代替其中1場，惟是役仍須停賽。

至於基哥利今季兩次面對九龍城，共取得4個入球，但他強調往績僅作參考，呼籲隊友打醒十二分精神應戰：「九龍城輸過兩次畀我哋，一定搏到盡想爭番啖氣，所以大家要有心理準備，今場係3次交手入面最難踢嗰場。」基哥利又大讚，趙聡悟及史提芬彭利拿等隊友技術出眾，有信心與他們產生更大化學作用，共創佳績。

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 20.嚴啟倬 2.余沛康

中場：8.邵昀俊 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：25.許嘉樂 27.卡朗 18.李根好

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 19. 趙聡悟

前鋒：8.李嘉耀 9.基哥利 17.李小恆