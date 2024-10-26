曼聯再搶拜仁兵　斟「帶刀侍衞」代替梳爾

曼聯繼今夏簽入2位拜仁慕尼黑後衞馬沙拉奧、馬菲斯迪歷特之後，準備再次向呢支德甲勁旅挖角，根據德國《天空體育》著名記者柏滕保爆料，紅魔鬼已聯絡拜仁左後衞艾方素戴維斯嘅經理人團隊，希望邀請呢位即將24歲嘅加拿大國腳加盟。由於艾方素戴維斯同拜仁續約談判破裂，將於明夏約滿恢復自由身，令曼聯簽入呢位助攻力極強嘅「帶刀侍衞」機會大增。

柏滕保透過社交網話：「曼聯對於簽入艾方素戴維斯嘅行動，愈來愈具體，近日收集大量關於呢位左閘嘅資料，曼聯過去幾個月已接觸艾方素戴維斯嘅經理人團隊，進行非正式詢問及討論，戴維斯目前冇同拜仁展開新續約談判，可能明夏自由身離隊。」

由於曼聯左後衞勞基梳爾經常受傷，今季仍未曾上陣，另1位左閘杜維爾馬拉西亞更加養傷近1年半，左路防守位置由中堅利辛度馬天尼斯、右閘達洛治輪流客串，成為球隊最弱一環，的確需要增兵。

拜仁慕尼黑為免艾方素戴維斯明夏自由身離隊，造成人財兩失，可能提早明年1月冬季轉會市場重開後出售佢，曼聯正好趁機接貨。不過，皇馬亦有興趣簽艾方素戴維斯，曼聯要面臨激烈競爭。