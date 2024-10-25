艾殊利高爾：修咸頓控球率竟媲美曼城

曼城和修咸頓目前的處情況天淵之別。正如預期的那樣，曼城現於英超保持不敗，並向榜首進發，相反修咸頓未嘗一勝，並發現自己只有1分，這絕對不是他們重返英超後期望得到的結果。

儘管聯賽排名相差很大，但卻有一項引起我注意的數據，就是雙方在今季聯賽的平均控球率，其實並沒有太大差異。

曼城以場均 65%，暫成英超控球王，修咸頓只是僅僅落後兩位排第3，場均控球率為56%。這正正符合我們對領隊羅素馬田帶隊的理念風格及期望。換句話說，修咸頓的問題在於細節，控球時所達到的效率遠遠不如曼城。藍月亮在入球、射中龍門和創造機會的次數，遙遙拋離「聖人」修咸頓。雖然修咸頓並不至於在這些範疇上墊底，但種種跡象確實表明，當取得控球權時需要更加冷靜，否則比賽的3分就會被輕易奪走。

我們看到修咸頓上周末對李斯特城時，好好把握了控球權，並半場領先2:0，但眾所周知足球是一場90分鐘兼分開上下半場的賽事，最後他們在下半場崩盤並被連入3球反勝為敗，令其護級形勢繼續水深火熱。這亦是他們近4仗第3次在領先下全失3分。他們必須盡快糾正這一點，皆因目前已經被第16位的愛華頓拋離7分。

儘管修咸頓近年在盃賽和主場聯賽對曼城都曾贏波，但自2004年以後未嘗作客贏過曼城，更加在最近11次訪藍月的比賽中共失33球，再結合兩隊的近況，我認同曼城擁有絕對的優勢，並將大勝一場全取3分。