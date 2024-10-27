阿仙奴利物浦鬥搶先機　雙紅交鋒追半場大

英超重頭戲，阿仙奴主場迎戰利物浦，「兵工廠」上輪聯賽意外輸波後，被榜首利物浦拋離4分，若然今仗未能取勝，爭標形勢將會非常被動，預料會主攻搶分。至於利物浦狀態當勇，各項賽事8連勝，無懼同阿仙奴駁火；翻查雙方近4次聯賽交鋒，上半場總入球全開2球或以上，再追中位數1.5球半場大。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴遇上勁旅，往往有超卓演出，包括上月英超作客曼城，幾乎贏波而回，可惜戰至補時8分鐘被逼和2比2。歐聯方面，「兵工廠」以2比0輕取法甲豪門巴黎聖日耳門，可見球隊遇強愈強，所以上輪英超作客0比2不敵般尼茅夫只屬意外，上場歐聯已回勇擊敗薩克達，今場對住爭標勁敵利物浦，勢必乘勝追擊。事實上，阿仙奴近4次英超對利物浦，獲得2勝2和，並且4次都係開賽15分鐘內入波打開紀錄，隨時再發動閃擊戰。不過，佢哋防線人腳不整，中堅威廉沙列巴停賽，左閘卡拉科利亦告受傷，預計對手有機會乘虛而入。

另邊廂，利物浦喺荷蘭名帥施洛率領之下愈戰愈勇，踢8場聯賽贏7場，包括上輪以2比1擊敗車路士，今場再遇同樣來自倫敦嘅阿仙奴，信心上有優勢，作客都會主動出擊搶攻。王牌穆罕默德沙拿與路易斯迪亞斯今季聯賽同樣各入5球，腳風極順，當中以路易斯迪亞斯更加搶韁，呢位哥倫比亞國腳今季6次聯賽正選披甲，其中3場有士哥，而且呢3仗均於上半場攻入先開紀錄入球，今場「首名入球」值得兼顧。事實上，利物浦踢法一向進取，近4場聯賽上半場都先入波，加上阿仙奴防線唔算穩陣，「紅軍」有力延續上半場入球走勢，半場大值博。

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