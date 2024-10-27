張家朗奧運後第一擊　會長盃強勢封王

會長盃劍擊賽周日（27日）假香港公園體育館舉行花劍及佩劍賽，「劍神」張家朗巴黎奧運後首次出戰本地賽，最終決賽擊敗吳諾弘奪得冠軍。

巴黎奧運男子花劍個人賽衞冕的張家朗，休戰近3個月後再度出擊，周日出戰會長盃劍擊賽，是他自去年10月同一賽事後首個本地賽。去年4強止步的張家朗，是日小組賽6戰全勝直入32強，先後以15比4及15比5大勝青年隊的李弘琛和林柏翹。

張家朗於8強大戰港隊隊友梁千雨，再以15比8過關，4強迎來上屆冠軍蔡俊彥，兩人激戰至6比6，最後張家朗以15比12取勝，強勢入決賽。另一場4強賽由上月於康文署公開劍擊錦標賽衞冕的崔浩然對吳諾弘，前者戰至1比8時因避免舊患復發退賽。

張家朗於決賽對吳諾弘延續勇態，一度領先10比5，吳亦表現拚搏，力追至9比11贏得掌聲，張家朗冷靜應對，最終以15比10封王。

奧運假期後復出的張家朗，賽後直言感到疲累，他亦喜見賽事參賽人數增加，整體水平和競爭性亦有提升。說到晉級過程，「家朗」大讚梁千雨成長不少：「對千雨那場比賽令我最為難忘，見到他的心態成熟了不少，基本功亦很紮實。他敢於搶攻，給我不少壓力，其實訓練時我們亦常對打，今次他能夠發揮到訓練時的水平，的確有進步。」張家朗完成賽事後，將備戰11月展開的新賽季。

女子花劍由吳佳蔚以15比8擊敗關渝澄捧走冠軍，由中國福建隊轉投香港隊兩年的吳佳蔚表示，未來會以本地排名前4為目標，爭取更多出外比賽機會。佩劍方面，何思朗決賽以15比7力挫陳彥臻奪得男子公開組冠軍，另外梁洛文決賽以15比10擊敗朱詠翹勇奪女子組冠軍。