曼聯遭韋斯咸絕殺　創50年恥辱紀錄

周日(27日)深夜英超，曼聯又輸1場，連番失機之下，戰至比賽末段被判罰爭議性12碼，作客1比2不敵韋斯咸，亦係紅魔鬼相隔50年後，再次連續3次聯賽作客輸畀「錘仔幫」，領隊坦哈格被炒危機愈來愈大。

曼聯今場創造唔少入波機會，但卻失之交臂，開賽2分鐘，第100次為紅魔鬼上陣嘅阿歷真度加拿祖勁射中楣彈出，呢位阿根廷國腳仲有1次半單刀起腳，但射斜出界，海倫近門起腳被門將法比安斯基擋出。般奴費南迪斯頭槌攻門高出，最離譜係達洛治單刀，推過門將之後射空門，竟然唔中目標。

換邊之後，曼聯繼續浪費機會，結果踢到74分鐘，被韋斯咸前鋒森馬維里射入大門，雖然紅魔鬼81分鐘由卡斯米路近門頂入扳平，但8分鐘後，中堅馬菲斯迪歷特喺禁區疑似踢跌對手，球證大衞古特反覆睇VAR後，決定判罰12碼，查洛保雲主射入網，當時已經係補時2分鐘，曼聯冇仇報。

賽後曼聯主帥坦哈格非常不滿12碼判決：「我哋今季已經遭到3次不公平判罰，今次所謂犯規根本好難睇清楚，季前賽會有指引，VAR只會介入球證明顯錯判，但球證初時冇吹罰12碼，並非明顯錯誤。」

英超會方解釋話球證初時冇判12碼，但VAR裁判認為馬菲斯迪歷特踢中丹尼艾格斯小腿，所以建議球證到場邊睇片段，最終判罰12碼。

曼聯輸波後排英超14位，球隊將於周四(31日)凌晨英聯盃對李斯特城，跟住11月4日凌晨英超對車路士，呢2場比賽可能決定坦哈格命運。