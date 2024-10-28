馬高芝首膺歐洲最佳　變身「綠仙子」閃爆頒獎台　

烏克蘭「跳高女神」馬高芝在北馬其頓再次搶鏡登場，她首次獲選為2024年歐洲年度最佳田徑女子運動員，化身「綠仙子」閃爆頒獎台；當今世界「鳥人」杜普蘭蒂斯則榮膺年度最佳田徑男運動員。

這項歐洲田徑界最高榮譽頒獎禮在斯科普里舉行，馬北馬其頓副總理Ljubco Dimovski及體育部長Borko Ristovski均有出席；在巴黎奧運因「睡公主」圖片更爆紅的馬高芝，穿上低胸綠色晚禮服、披上長髮出席，再令在場鎂光燈閃不停，她與杜普蘭蒂斯在今年均表現出色，贏得歐洲及奧運會冠軍，並創下世界紀錄。

自2019年在此當選「明日之星」後，馬高芝首次贏得這個歐洲田徑最高榮譽，她領獎後坦言:「對我來說，對每個烏克蘭人來說，每一次勝利都很重要，因為它提供了一個機會來表明我們正在各個領域戰鬥並且繼續拼搏。最後，我獲得了歐洲年度最佳運動員獎，是獻給所有烏克蘭人。」22歲的她今年創下2米10的世界紀錄。

至於瑞典撐竿跳名將杜普蘭蒂斯則自2022年與挪威長跑選手英格布里森分享年度最佳之後，憑出色表現今年再度當選，他未有親身出席領獎，但透過視象答謝粉絲支持，而他全年保持不敗，並將世界紀錄推高至6米26。