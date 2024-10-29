2小時21分47秒！日本名將創首個競走世績

首個男子35公里競走世界紀錄誕生!兩屆世錦賽獎牌得主日本的川野將虎剛在全日本競走大賽，以2小時21分47奪冠，並寫下此項目的首個世界紀錄。

過去男子35公里競走項目，一直沒有正式的世界紀錄，只有世界最佳成績，而世界田聯在2022年正式確定，以2小時22分00秒為世界紀錄點，若能突破這個成績就可成為世界紀錄。

川野初段保持穩定的速度，在7人組以20分30秒完成頭5公里，繼而節奏加快，10公里以40分25秒結束，去到15公里僅餘下3人組，川野愈行愈快，距離比賽僅餘10公里，這位世錦賽銅牌得主已取得領先席位，並以2小時21分47秒率先衝線，自世界田聯訂下新規定後，創造了35公里競走世界紀錄。

這個項目的世界最佳成績，是俄羅斯選手卡納伊金於2006年以2小時21分31秒所造，但當時未正式列為世界紀錄；而世界田聯立例後，去年中國的賀相紅曾在全國賽造出2小時22分55秒奪冠，打破了川野將虎保持的亞洲紀錄，惟這成績未能在2小時22分00之內，無緣成為世界紀錄，而川野將虎今次比賽將世界紀錄及亞洲紀錄，一口氣打破。