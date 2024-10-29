「小雲」失金球獎　幕後黑手曝光

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞大熱倒灶，失落金球獎，引起各界爭議，並出現陰謀論，西班牙第6台主持柏達路爆料，話係歐洲足協會長施費林介入，阻止皇馬球員獲此殊榮，「懲罰」呢支西甲勁旅推動創辦歐洲超級聯賽，同歐洲足協主辦嘅歐聯爭生意。

金球獎頒獎禮公布結果後，柏達路喺節目中話：「皇馬嘅敵人歐洲足協已經介入金球獎，施費林向歐超聯宣戰。」唔少網民亦認同呢個陰謀論，因為皇馬會長皮里茲多年來牽頭創辦歐超聯，並於3年前宣布賽事成立，包含12支歐洲頂級勁旅，引起歐洲足協強烈不滿，施費林當時更揚言要禁止參賽球會嘅球員踢國際賽，導致多支球隊退出，令歐超聯胎死腹中。

不過，皮里茲並未放棄呢項大計，採取法律行動反擊，上年12月獲歐洲最高法院裁定，國際足協及歐洲足協冇權禁止球隊或球員參加歐超聯，意味賽事有望捲土重來，再次觸動施費林神經。

皇馬近日已準備好為雲尼斯奧斯祖利亞舉行慶功宴，但頒獎禮舉行前夕，突然取消活動，並全隊杯葛頒獎禮，反應極唔尋常，難怪令人懷疑施費林從中作梗，要求金球獎主辦機構《法國足球》臨時更改獎項結果。