中村祐人：三箭捕「鳥」鞏固榜首位

日職一哥廣島三箭兩個星期前作客以1比2不敵中下游球隊湘南比馬，錄得近12場聯賽的首場敗仗。可幸的是，他們的最大競爭對手神戶勝利船亦輸波，才沒有失去榜首位置。基於三箭擁有多位經驗豐富的球員，所以他們不會因為輸給湘南比馬而受到太大的影響。我相信，他們很快就會擺脫這個陰霾，並為贏得今場聯賽而做好準備。

在今場比賽，我認為加藤陸次樹將會擔當為三箭製造入波機會的重要角色。大部份人的注意力都放在他們的外援前鋒身上，不過加藤陸次樹今季踢出個人的最高水平，而且更懂得利用其足球智慧爭取入球。

跟三箭相反，京都不死鳥上場聯賽主場以2比0擊敗鳥棲砂岩後，結束在聯賽的3場不勝走勢。不死鳥最厲害之處在於球隊上下一心，拚命做好防守，另外亦以進攻球員的速度、身高及力量優勢展開簡單的攻勢。然而，這些工作亦導致消耗了球隊大量體力，故此，他們多次於比賽最後15分鐘失球。

川崎颯太是不死鳥拼搏風格的代表人物，他經常參與攻守的工作，而且表現得十分落力。我預期，今仗他將會是球隊反守為攻時最重要的球員。

但由於廣島三箭的實力始終較為強勁，兼且亦比京都不死鳥更擅於壓迫對手，加上有爭冠的推動力，故我預計他們可獲得今場勝利。