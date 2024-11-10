備戰來年全運會　黃寶基預告拉隊到內地集訓

「亞洲柔道公開賽2024」香港站周日（10日）圓滿結束，中國香港柔道總會主席黃寶基受訪時透露，今年12月開始會安排港隊運動員去內地集訓，備戰來年全運會。

港隊在今站以1銀3銅衝線，「基哥」稱一眾港將已盡力而戰，未來會着手助他們繼續進步：「我們下年1月中，會派不少運動員到摩洛哥，參加非洲公開賽，提升狀態備戰全運會，由於今屆全運會在大灣區舉行，香港作為其中1個主辦地區，運動員不需參加資格賽爭奪入場劵，希望屆時每個磅數組別，都有港隊健兒參加。」

「基哥」又透露會跟國家體育總局，以及廣東省體育局合作，預計今年12月起，定期安排港將到內地訓練：「因為內地柔道運動員較多，港將北上訓練，能令他們接觸更多不同類型的選手，我們亦會安排部分主力，花更多時間在內地逗留。」他續道：「以往較少有這類型的安排，但因為近年柔道運動員數目有所提升，決定投放更多資源，讓他們成長。」

此外，烏克蘭柔道世界冠軍比洛迪（Daria Bilodid）擔任今站賽事嘉賓，引起不少關注，「基哥」表示正物色其他柔道名將訪港，盼推動港將力求進步：「我們正在日本和南韓，尋找與大部分港將年齡相近的現役名將訪港，花幾日向大家分享經驗