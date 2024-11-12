PPV直播晉龍WTS對漢友　香港東方撼永倫

甲一男籃聯賽本周四（14日）將上演兩場旗鼓相當的話題之戰，頭場有晉龍WTS對漢友，而尾場則由香港東方惡鬥永倫，勝負將對球隊爭取前6和打入季後賽有舉足輕重的影響，球迷不容錯過。（on.cc東網周四晚上7時及8時40分提供按次收費直播）

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漢友上場擊敗福建，目前2勝2負，而晉龍WTS暫時戰畢4場聯賽仍未開齋，但其實這支升班球隊自加入湯馬士後，戰力有所增強，曾在聯賽首仗打到加時才僅以兩分之差不敵崇德飛鷹，其中隊長安家仲對晉裕一仗個人獨取19分，而羅卓熙亦有12分進帳兼7次助攻，且看來仗面對由黃銘德、托查摩利路斯、蔡駿賢及朱浩雯為首的漢友，能否打出最佳水準，力求一勝。當然漢友力挫福建後，躋身聯賽前6的機會升溫，球隊將視來仗為搶分重要一役，希望再拿下勝仗。

至於尾場「藍黃大戰」亦為兩支奪標熱門隊的首度碰頭，香港東方雖要兼顧EASL及準備菲律賓賽事多條戰線，但藍軍人材濟濟，聯賽橫掃對手錄4戰全勝，包括上仗擊退南華。上屆MVP麥洛連持續高效，配合梁嘉顯、卜聿揚、張延隆、梁兆華及陳兆榮等主力，攻防力之強將令永倫難以應付。而永倫射手泰那仍領先聯賽得分榜，手感發燙，鬥志非常旺盛，加上蓋帝斯籃底威力強勁，以及韓天次、文俊浩及周迎堅等主力，將與東方合演一場大激鬥，勝負未到最後一刻仍難以預料。