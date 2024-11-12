帥位未定軍心欠穩　阿仙奴讓唔起祖記

女子歐聯C組賽事，意甲勁旅祖雲達斯女足，將喺主場迎戰英超名牌阿仙奴女足。兩隊最近狀態都唔錯，不過「兵工廠」女將喺歐洲賽作客例牌腳軟，而且帥位未定亦影響軍心，今仗作客着晒火嘅祖雲達斯女足，想搶分已經有難度，讓球盤仲要受讓到半一，捧下盤係明智之選。（周三凌晨1時45分開賽）

阿仙奴女足季初出現動蕩，領隊艾迪禾上月被炒魷，依家由荷蘭籍嘅施莉嘉出任看守領隊。呢位前助教揸旗後，阿仙奴女足表現確有起色，近4場賽事有3勝1和成績，不過傳聞阿仙奴女足正物色新帥接手，總監伊度辭職亦可能影響換帥計劃，帥位未定下或影響軍心。

事實上，「女兵」喺歐洲賽作客成績麻麻，對上4場歐聯作客只得1和3負，包括今屆作客拜仁慕尼黑女足慘輸2比5，喺外圍賽作客赫根女足都輸波，今仗造訪都靈凶多吉少。

主隊祖雲達斯女足上場3比0大勝AC米蘭女足，目前喺女子意甲以9戰8勝1和佳績高踞榜首，而且近期有愈戰愈勇之勢，3連勝之餘仲入10球而未失1球，全隊信心爆棚，今仗藉主場之利可望再下一城，讓球盤仲要受讓咁筍，值得捧場。

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