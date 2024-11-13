衝入球場毆打球證　前土超班主被判入獄3年半

高卡出拳毆打球證美拿，導致其眼窩骨折。（Getty Images）

周二(12日)土耳其地區法院就上季安卡拉古庫前會長高卡襲擊球證一案作出宣判，高卡被裁定「故意傷害公職人員」罪名成立，將會面臨三年零七個月監禁期及一年以下緩刑作為處分。

去年12月，安卡拉古庫對里澤斯堡的土耳其聯賽中，安卡拉古庫時任會長高卡因不滿球證執法，完場後突然衝入球場，出拳毆打球證美拿（Halil Umut Meler）左邊面頰，球證倒地後再被其他人腳踢襲擊，導致球證眼窩骨折，需要住院接受治療。其後高卡被當地警方拘留，同時被土耳其足協永久禁賽，及罰款土耳其幣200萬（折合54萬港元）。

在法院宣判後，安卡拉古庫現任會長菲拉特（Ismail Mert Firat）發表聲明，表示對判決感到遺憾，重申對高卡的支持：「高卡在襲擊事件後已自行辭職並公開道歉，他沒有犯下可恥的罪行，法庭屈從於公眾輿論，判決是存在偏見。」

高卡還因涉嫌恐嚇和違反體育暴力法條例而被判處1年以下緩刑，而另外3名參與襲擊的被告則被判處15個月至5年不等的緩刑，外界預料高卡將會對法院的裁決提出上訴。