16歲嚴子怡入圍世界田聯最佳新星　亞洲唯一

今年兩度打破標槍青少年世界紀錄的中國16歲新星嚴子怡，成為本年唯一入圍世界田聯年度新星最後3強的亞洲選手，同時也是當中最年輕的一人。

世界田聯剛公布了年度男女新星的最後3強，他們均是在本年表現出色的20歲以下運動員，其中女子新星包括年僅16歲的中國標準女將嚴子怡，她的對手分別是同樣是19歲的埃塞俄比亞3000米障礙U20世界冠軍Sembo Almayew及塞爾維亞的U20世界冠軍跳高女將Angelina Topic。

嚴子怡今年在全國田徑賽成人賽組別擲得64米28奪冠，超過了巴黎奧運的參賽標準，並刷新了世界青年紀錄。惟她未能踏上巴黎奧運舞台，因為按照奧運賽規，要在2007年或以前出生的運動員才可參加巴黎奧運田徑投擲類的賽事，令「未夠秤」的嚴子怡錯過了征奧的機會。

其後，她在8月的世界青年田徑錦標賽女子標槍賽事，以63米05奪冠，比第二名多投8米77，而9月的全國錦標賽她再擲出64米41的新世界青年紀錄，這個成績如在巴黎奧運場上排名第2，僅次於金牌北口榛花所擲的65米80。

至於入圍男子組最後3強，包括意大利的跳高U20世青紀錄保持者Mattia Furlani，他是也是室內世錦賽銀牌及巴黎奧運銅牌得主；另兩位入圍者則是在巴黎奧運取得「梗頸四」的牙買加三級跳選手Jaydon Hibbert及荷蘭中長跑選手Niels Laros。

目前接受投票，12月1日的世界田聯周年頒獎禮上將公布得獎名單。