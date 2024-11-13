何詩蓓命名水上運動中心感榮幸　直言考慮去留

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）於兩屆奧運收穫2銀2銅，為表揚其傑出成就，南華體育會（南華會）將最新落成的室外水上運動中心以何詩蓓命名，周三（13日）舉行命名典禮。Siobhon透露目前仍有退役想法，12月短池世錦賽後會全面休息至少3個月，認真考慮去向，同時期待與家人歡渡聖誕。

「南華體育會何詩蓓水上運動中心」命名典禮周三舉行，自幼在南華會習泳的Siobhan表示，這裡充滿了她兒時的回憶，泳池以她為名感到無比榮幸和驚喜，「這對我意義重大，希望向社區宣傳游泳運動，啟發下一代。」

何詩蓓近期於3站短池世界盃勇奪5金2銀2銅，但她直言仍在考慮退役事宜：「世界盃成績的確比預期好，因我只練了個半月，但經過3站比賽，我更加確認自己老了，身體需要愈來愈長時間恢復，所以世錦賽後我會全面休息3至4個月，好好思考未來去向。」她坦言長假期有很多事想做，但未有具體計劃，「我最想和家人過聖誕，因為前幾年周圍飛，很少和家人好好相處，這幾個月我會盡量把握機會做想做的事。」

短池世錦賽將於12月10至15日於匈牙利布達佩斯舉行，Siobhan透露未有定下目標，「我們會去集訓備戰賽事，盡力做到最好。」何詩蓓是日台上亦與母校師妹和南華泳隊小將交流，被問到如何在賽場上克服緊張心情，「女飛魚」大方分享心得，「大家要找一個適合自己的方法，而我有一個power pose（強勢姿態），就是兩手『叉腰』，然後深呼吸幾下，這會使我比賽時更有信心。」