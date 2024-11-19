巴謙戴亞斯2場非國外入5球　西班牙走寶

巴謙戴亞斯為摩洛哥上陣8次，射入7球及2次助攻。

周二(19日)凌晨非洲國家盃外圍賽B組，摩洛哥主場7比0大勝萊索托，中場巴謙戴亞斯上演「帽子戲法」入3球，加上上仗梅開二度，換言之近2場非國外狂入5球。呢位25歲皇馬球星因遭西班牙主帥富安迪冷落，今年3月毅然選擇代表摩洛哥，「鬥牛兵團」真係走寶。

巴謙戴亞斯上周六(16日)非國外射入2球，協助摩洛哥反勝加蓬5比1，今場仲犀利，上半場已完成「帽子戲法」，加上蘇菲安拉希美入2球，以及安尼斯利、沙巴利各建一功，贈對手7蛋，保持6戰全勝。

巴謙戴亞斯轉戰非洲，簡直超晒班，至今為摩洛哥上陣8次，射入7球及2次助攻，開始有聲音質疑西班牙領隊富安迪「放走」呢位猛將係錯誤決定。巴謙戴亞斯嘅爸爸係摩洛哥人，媽媽係西班牙人，佢本身喺西班牙出世，曾經代表西班牙U17、U19及U21比賽，2021年6月晉級西班牙大國腳，首次上陣就入波，協助球隊喺熱身賽大勝立陶宛4比0，但亦係佢唯一一次為西班牙披甲。

由於巴謙戴亞斯長期冇份入選西班牙國家隊，今年3月宣布轉為代表摩洛哥，成為球隊絕對主力，表現搶鏡，將來好大機會可以參加世界盃等大賽，證明佢決定正確。