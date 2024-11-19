再遇日本誓踢爭氣波　國足出擊搶半大

世盃外亞洲區第3圈C組，中國2連勝後重燃出線希望，今仗主場迎戰日本當然想乘勝搶分。首循環國足曾作客慘吞日本7蛋，今仗返主場要踢爭氣波，想喺強敵日本身上搶分，目標係盡早爭取優勢，上半場會藉地利主動出擊，開1.5球半場大機會高。（港台電視32周二晚8時直播）

國足連贏印尼同巴林後，依家同澳洲、沙特阿拉伯一樣有6分，出戰世盃決賽周美夢掌握喺自己手上，如果喺日本身上搶到分，出線機會自然大增，喺主場球迷打氣下必定盡地一煲，兼報上場大敗之辱。事實上，中國喺比賽早段表現更好，近4場世盃外都先開紀錄，包括對沙特阿拉伯同澳洲率先入波，近5場有4次半場總入球開2球或以上。

當然，日本整體實力相對較高，而且火力強大，久保建英、古橋亨梧、三笘薰、南野拓實、小川航基等外流歐洲嘅星級前鋒在列，「瀛男」要擊破中國防線亦難度不大，而且日本近6次對中國有5勝1和，作客絕對有信心搶攻，預料上半場會展開駁火，博1.5球半場大好路。

同組另一場關鍵賽事，連續失分嘅澳洲作客鬥巴林。澳洲9月換帥由普波域執教後，戰術仍然偏向保守，近2仗先後1比1打和日本、0比0悶和沙特阿拉伯，連同之前對巴林同印尼「交白卷」，近5場世盃外4次開2球或以下。巴林首循環曾作客1比0贏澳洲，今場會繼續用穩守突擊，考慮到兩軍都擅守不擅攻，近6次對賽總入球全開2球或以下，今仗多數再演悶戰，一於捧2.5球入球細。（周三凌晨2時15分開賽）

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