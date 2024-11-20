傳奇告別！拿度：希望記得我是來自馬略卡小村的一個好人

網球傳奇球星拿度周二(19日)出戰生涯告別戰，披上西班牙戰衣最終在台維斯盃8強戰以1比2不敵荷蘭，為輝煌的職業路劃上句號，賽後說了退役感言:「銜頭及數字可能很多人都知，但我希望大家記得我是來自馬略卡小村莊的一個好人。」

38歲的拿度上月已表示會以台維斯盃作為網球生涯最後一個比賽，而這位擁有22個大滿貫錦標的網壇巨星賽前接受訪問時已再強調因為感覺到自己身體已難在高水平的比賽上爭逐，他亦選擇了在西班牙主場舉行的台維斯盃作結。

「銜頭及數字可能很多人都知，但我希望大家記得我是來自馬略卡小村莊的一個好人，在那裡我有幸讓我的叔叔擔任網球教練。」拿度在生涯最後探戈後接受了賽會的簡單儀式，並說了退役感言：「我有一個偉大的家庭，他們非常支持我，讓一個孩子可以去追夢，通過努力我才能有今天，直到此刻，我知道有很多人每天都努力着，但我很幸運因為網球而擁有現在的生活。」

自從巴黎奧運後，拿度出戰單打已難有把握，但西班牙隊長費利亞依然將拿度放在今仗第1單打，讓他為比賽揭開序幕，讓這位「狂牛」在告別戰盡情享受自我奮戰的時刻，賽前播上西班牙國歌一刻，拿度已經相當激動，不捨的眼神望着國旗升起，雙眼通紅，難忍男兒淚，然而最終他以直落兩盤4比6不敵荷蘭的雲迪桑普。

西班牙小天王艾卡華斯第二單打上陣，以7比6、6比3獲勝，為球隊扳成1比1，惟決勝一戰的雙打賽事，艾卡華斯與格蘭諾斯奮戰下以6比7(4)、6比7(3)憾負，西班牙總成績1比2落敗，未能為拿度贏波作結，8強止步。

賽後拿度獲全場11300名觀眾送上熱烈掌聲及站立致敬，大會舉行了簡單而隆重的告別儀式，多位足球傳奇包括魯爾、卡斯拿斯等及高球名將卡西亞都透過短片送上祝福，當然網壇一班傳奇級巨星包括細威、梅萊、祖高域及最友好的費達拿又甚能缺少，而費達拿日前在社交平台更特別為拿度送上585字的深情「情書」，向這位昔日戰友送上祝福。

受到傷病困擾多年的拿度，生涯中贏盡錦標，同時也是人緣甚廣，他稱:「我帶着平靜的心情離開，因為我留下了一份財富，我覺得不僅是一份體育財富，也是份個人財富，我希望大家記住的是一個好人，一個從孩子時期追夢並超出自己想象成就的人。」

拿度的妻子帶着小拿度及其父母出席比賽，在歡送拿上他亦多謝家人、團隊、戰友及粉絲:「我必須感謝很人，首先是在場每一位，20年的職業生涯中，你們陪我經歷了美好時光，逆境中亦有你們的鼓勵。」他續稱:「事實是，我永遠不想走到這一步，我並不厭倦打網球，但我的身體告訴我，它不想再打了，你必須接受這一點。我感到非常榮幸，可以將自己的愛好變成為職業，我的家人及團隊，這些年來一直是我生命中不可忘記的一部份。」最後他再感激西班牙隊並寄語後輩:「我想祝賀荷蘭隊，並感謝西班牙隊，讓我再次參加台維斯盃，雖然比賽結果不如所願，但我與各位一起渡過職業生涯許多重要時，這是一種榮譽，現在輪到你們繼續追逐這些成就，我相信你們會做到的。」有「泥地王」之稱的拿度生涯擁有22個大滿貫錦標，當中包括14個法網冠軍。