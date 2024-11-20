「雪地三俠」冒起　肩負瑞典30年復興希望

瑞典喺國際球壇曾經有過風光日子，最威水係1958年以主辦國身份獲得世界盃亞軍，但要等到1994年先至再發威，當年擁有布連、達連等猛將，成為世界盃季軍。不過，呢支北歐球隊之後陷入「迷失30年」，即使有神鋒伊巴謙莫域助陣，但獨力難支，國際成績乏善可陳。直至現時約基利斯、古路施夫斯基、阿歷山大伊沙克冒起，令球隊重燃復興希望。

瑞典近年國際賽成績慘淡，包括無緣上屆世界盃及今屆歐國盃決賽周，上屆歐國聯更加踢到降班，導致今屆要參加第3級別嘅C組賽事。幸好呢支北歐雄獅終於甦醒，今年2月請來丹麥名宿湯馬臣執教，開始重回正軌，近6場比賽取5勝1和。

瑞典大翻身除咗湯馬臣領導有方之外，球隊人才湧現亦係關鍵，士砵亭前鋒約基利斯大熟大勇，今屆歐國聯入9球及5次助攻，鋒線拍檔阿歷山大伊沙克上季英超有21球進帳，今季為紐卡素踢9場聯賽入4球，保持高效率。

加上效力熱刺嘅進攻中場古路施夫斯基，呢個「雪地三俠」進攻組合屬於歐洲球壇數一數二，相信瑞典好快可以重返國際大賽決賽周舞台。