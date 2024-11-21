【香港高球賽】許龍一亮相逾百球迷撐場　首輪低標準3桿排第20

「領展香港高爾夫球公開賽」周四（21日）展開一連4日競逐，賽事吸引大批球迷專程前往粉嶺香港哥爾夫球場觀戰。本地球手是日發揮搶鏡，其中杭州亞運高爾夫球金牌得主許龍一主場亮相，最終以低標準3桿完成第一輪，暫時與港將黃子龍並列第20位，而港將中則以黑純一表現最佳，打出低標準4桿，暫列第13名。至於榜首則由泰國好手提彭（Nitithorn Thippong）以低標準8桿62的成績獨霸。

於杭州亞運歷史性為香港贏下一面金牌的許龍一，近年狀態大勇，並在去年亞巡賽奪得最佳新秀兼成為首位在亞巡賽奪冠的球員，他與8位本地好手主場出擊，包括資格賽冠軍伍城鋒和亞軍得主兼香港哥爾夫球會見習職業教練黃子龍，港隊成員黑純一（Jason Hak）、蘇沙（Leon D'Souza）、沈弘毅、李中堯、楊曉威和陳諾謙。

許龍一首日比賽與兩位大滿貫得主同組較量，包括2013年美國公開賽冠軍兼2015年香港高爾夫球公開賽冠軍羅斯（Justin Rose），以及2018年美國大師賽冠軍列特（Patrick Reed），高手過招吸引大批球迷全程緊貼為港將打氣。許龍一開局略為緊張，先於第3洞打出「博忌」，隨後進入狀態分別於第4、第8和第10和第13洞抓下「小鳥」，最終首日以低標準3桿（67桿）完成。至於同組的美籍球手列特則打出低標準5桿，而羅斯則三度打出「博忌」，以低標準1桿完成發揮未如理想。

另邊廂，28歲的泰國球手提彭首輪抓下1隻「老鷹」和7隻「小鳥」，以低標準8桿（62桿）獨霸榜首位置。此外，上屆賽事盟主的新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）打出低標準7桿，暫列第2位。而賽事首位殘疾球手、25歲的殘疾高爾夫一哥普珀特（KippPopert），是日苦吞「雙博忌」，以高於標準桿1桿（71桿）作收。

11.21首天賽事排名榜

排名 / 球手 / 桿數

1/ 提彭（泰國）62

2/ 袁可威（澳洲）63

2/ 甘寶（新西蘭）63

2/ 比嘉一貴（日本）63

7/ 列特（美國）65

13/ 黑純一（香港）66

20/ 許龍一（香港）67

20/ 黃子龍（香港）67

60/ 伍城鋒（香港）69

60/ 羅斯（英國）69

93/ 普珀特（英格蘭）71

註：只列前4焦點香港球手/標準桿為70桿