伍家朗中國羽賽贏歐洲青年冠軍　8強單挑安賽龍

香港羽毛球好手伍家朗周四（21日）於中國公開賽男單16強中，面對法國新星蘭尼亞展開一場激烈爭奪，結果雙方鬥足三局，伍家朗贏21比15、18比21、21比13，以局數2比1成功「復仇」，來仗將硬撼奧運金牌得主丹麥天王安賽龍。

伍家朗上仗以2比0擊敗法國球手普波夫，狀態不俗。而今仗對手蘭尼亞只有19歲，年輕力壯，兼贏過歐洲青年錦標賽男單冠軍，亦可謂來勢汹汹，蘭尼亞挾着淘汰中華台北名將周天成的勢頭，絕對不易應付。

世界排名19位的伍家朗開局非常順利，打出一波8比0的攻勢，並節節領先，即使其後蘭尼亞一度力追收窄比數只有兩分距離，但家朗無手軟把握第1個決勝分贏21比15。次局二人上力後爭持更激，至14平手後，得分咬住上，世界排名16的蘭尼亞以21比18扳回一局。但至決勝局伍家朗沒有再給對手太多機會，採取主動搶攻，加上蘭尼亞失誤較多，伍家朗兩次造出5比0攻勢，終以大比數拋離對手贏多局21比13，一雪上月在丹麥賽事落敗之仇。

伍家朗於8強將火拚兩屆奧運金牌得主安賽龍，後者以21比16及21比11力挫中國球手翁泓陽。

另邊廂，混雙「鄧謝配」同日亦報捷，被列為3號種子的鄧俊文及謝影雪以17比21、21比15、21比9反勝馬來西亞的黃天啟及林秋仙，順利躋身8強，下仗將面對印尼的狄恩及維佳佳組合，爭逐4強席位。