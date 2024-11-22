UFC 格鬥之夜澳門站　明日上演連場激戰

UFC 格鬥之夜澳門站的頭條主賽和聯合主賽中出戰的彼特 · 恩 （左二）、戴雲遜 ·費古希度 （右二）、閆曉楠（左一）、泰巴達· 列斯（右一）亮相，與傳媒交流。(相片由公關提供)

世界頂級格鬥賽事「UFC 格鬥之夜澳門站」，周六（23日）將在澳門銀河綜藝館舉辦，並且上演連場激戰，當中包括Petr Yan對費古希度，這項全球頂級綜合格鬥比賽時隔十年之後重返澳門，也是時隔四年後再臨大中華區，一眾頂尖選手將以渾身解數力求爭勝。

這場令格鬥迷引頸以待的比賽，匯聚了來自世界頂級綜合格鬥運動員以及中國許多知名選手，包括UFC排名第二的草量級選手閆曉楠（Yan Xiaonan）將在聯合主賽中出場。他們將呈現一晚激動人心的精彩賽事。

賽事周五（22日）下午假銀河國際會議中心宴會廳舉行新聞發布會，將於頭條主賽和聯合主賽中出戰的前UFC雛量級冠軍、官方排名第三的彼特·恩（Petr Yan），前 UFC 蠅量級冠軍、官方排名第五的戴雲遜·費古希度（Deiveson Figueiredo），前 UFC 女子草量級冠軍挑戰者閆曉楠（Yan Xiaonan），和官方排名第十的泰巴達·列斯（Tabatha Ricci），亦於發布會中亮相。

在是次新聞發布會上，銀河娛樂集團首席營運總監(澳門)祁嘉杰在致辭中表示：「在推動

『旅遊+體育』的大主題下，「澳門銀河」積極配合澳門特區政府的發展方針，引入全球頂級綜合格鬥比賽 UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，旨在提升澳門作為『體育之城』的聲譽，並藉此機會進一步向各地前來觀賽的遊客展示澳門所擁有的獨特地理位置、豐富旅遊資源和高昂體育熱情，不斷推動澳門體育與旅遊業融合發展，吸引世界各地體育愛好者選擇澳門作為旅遊目的地。」

而 UFC 高級副總裁兼亞太區負責人張卓麟提到：「我們非常激動能在本周六重返大中華區，帶來一場精彩的賽事，由兩位世界頂級的冠軍選手彼特·恩和戴雲遜·費古希度領銜。同時大家還將看到中國首位 UFC 女運動員、排名第二的草量級選手閆曉楠在聯合主賽中迎戰迅猛崛起的天才選手泰巴達·列斯。這是我們在大中華區舉辦的第七場賽事，也是我們在澳門的第四場賽事，澳門已成為頂級國際體育賽事的中心。我想特別感謝我們的主辦方「澳門銀河」，作為亞洲首屈一指的綜合度假目的地，讓這一切成為現實。「澳門銀河」一直是出色的合作夥伴，竭盡所能確保UFC的粉絲能夠體驗他們期待已久的精彩時刻。」

主賽中其他對陣回合有：中國人氣選手宋克南將在一場激動人心的次中量級比賽中迎戰「功夫之王」穆斯里穆·薩利科夫。「小丑」王聰希望在女子蠅量級比賽中複製她首場比賽的精彩表現，挑戰加布裏埃拉·費爾南德茲。輕重量級爭奪戰將由排名第八的沃爾坎·奧茲德米爾對陣排名第十的卡洛斯·烏爾伯格。在主賽的開場戰中，簽約第一季 UFC 精英之路的張名揚與UFC新秀奧茲·迪亞茲在輕重量級比賽中展開火花四濺的碰撞。

UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度賽事當日，下午4時副賽準時開戰，主賽則於晚上7時打響。

詳情可關注「澳門銀河」微信公眾號和官方網站www.galaxymacau.com，以及 UFC 官方網站 ufc.com/macau 。