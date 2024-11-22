港超聯　大埔主場勢炒港會

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周六（23日）頭場先在大埔運動場，上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由大埔主場迎戰港會。港會近兩場全敗之餘，後防更狂失8球，面對聯賽未敗之師「綠戰士」，恐難有勝算，隨時再大敗一場。（on.cc周日下午3時按次收費直播）

大埔在上周「賽馬會菁英盃」輪空，主教練李志堅指對球隊乃好事，相信養精蓄銳下，能順利擊敗港會：「之前連續4場都好激烈，叫做有一個小調節，希望球員抖番夠，今場再集中啲，做番好自己。見到之前港會對南區，都踢得好緊湊，今場要贏嘅話，都唔可以放鬆。」

除中堅加比爾刑滿復出，3名港腳陳肇鈞、謝家榮和尼高拉斯亦悉數歸隊，「堅Sir」指眾將狀態不俗，會視乎情況再決定會否讓他們擔正，惟鍾偉強則因傷缺陣。

港會方面，上周在「賽馬會菁英盃」以0比4不敵東方，是日聯賽再與另一勁旅大埔交手，主教練谷卓斯透露會改變陣容，嚴防「綠戰士」強攻：「大埔前線有盧卡斯同伊高沙托尼，攻力一啲都唔講得笑，絕對有力爭奪聯賽冠軍，我哋會做少少調動，希望大家吸取上場教訓，唔好再畀咁多空位對手。」

谷卓斯又形容「綠戰士」防守穩健，但認為只要球員耐心組織，絕對有力製造威脅：「我哋上場對住東方，都有過黃金機會，證明球員用波比之前進步，如果我哋今場把握得好少少，減少防守失誤，話唔定會有驚喜。」值得一提，陳浩嘉和里奧已經可以候命。

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：8.柏連尼 6.羅振庭 16.陳肇鈞

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

港會

門將：95.李溢晉

後衞：18.積施利 28.黎皚韜 26.羅素 22.比提

中場：74.史加利 5.峇夏比 99.陳浩嘉 13.加斯特夫

前鋒： 7.陳灝 21.林智豐