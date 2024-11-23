18區青少年3x3籃球賽圓滿落幕　小將率先感受年終賽場地

「FIBA 3x3 香港年終賽2024」周五（22日）歷史性在維多利亞利亞公園上演，而「全港18區青少年3x3籃球賽」於上周六（16日）起一連兩日，搶先在該比賽場地舉行，令一眾年輕球員率先感受在年終賽場地作賽的滋味，有球員大呼過癮，形容場地質素較一般球場理想。

「全港18區青少年3x3籃球賽」早前圓滿結束，令一眾本地年輕球員搶先踏足年終賽場地，最終經兩日比併後，九龍城區康樂體育促進會以及灣仔區球隊TXA，分別在男女子組掄元。

九龍城區康樂體育促進會主力蘇運澤，大讚在維園足球場搭建的天幕場地質素理想：「我們需要花時間適應這個場地，但皮球的回彈速度較一般木板場好，而且大會把12秒進攻計時器設置於籃架框下，比放在計分桌及大屏幕方便。」

TXA球員羅凱盈則形容，在年終賽場地感覺特別：「現場氣氛非常熱烈，而且比賽期間播放的音樂令我更投入賽事，加上今次是我第1次在室外搭建的場地比賽，非常特別。」

至於「FIBA 3x3 香港年終賽2024」大會傳媒總監李恒基，就對年輕球員踴躍參賽深感欣慰，盼利用是次機會進一步推廣3x3：「這次18區賽事讓他們搶在世界級球星之先，踏足FIBA 3x3 香港年終賽 2024 場地，希望能以此激勵青少年在籃球路上特別是在 3x3 領域加倍努力，如果要發展 3x3 ，讓球員習慣在正規場地、賽例下打比賽亦非常重要，相信下次再辦同類賽事，規模會比這次更大，甚至會以成為恆常賽事、增設各區選拔比賽的願景進發。」

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