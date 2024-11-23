港超聯 大埔主場勢炒港會
2024年11月23日 14:01
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港超聯：大埔 VS 港會
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周六（23日）頭場先在大埔運動場，上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由大埔主場迎戰港會。「綠戰士」今場強陣出擊，3名港腳謝家榮、尼高拉斯及陳肇鈞齊齊擔正，刑滿復出的加比爾與馬高斯山度士扼守中路，入球重任落在盧卡斯身上。港會則有費查復出把關，積施利、羅素鎮守後防，薩拉沙、史加利擔任攻中，支援加斯特夫攻堅。（on.cc周六下午3時按次收費直播）
大埔正選：
94 謝家榮 [GK]
7 馬卡雷拿
8 柏連尼
11 盧卡斯
14 馬高斯山度士
15 杜國榆
16 陳肇鈞
18 伊高沙托尼
26 李家豪
33 加比爾 [C]
87 尼高拉斯
港會正選：
1 費查 [C] [GK]
2 曾俊軒
4 唐道碧
10 薩拉沙
13 加斯特夫
18 積施利
22 比提
26 羅素
28 黎皚韜
74 史加利
99 陳浩嘉
大埔後備：
1 戴廷匡 [GK]
2 楊學敏
3 宋紘毅
4 馮冠鳴
6 羅振庭
13 彭靖揚
17 郭縉諾
19 林樂賢
22 宏愷志
23 李樂謙
44 韋法頓
99 鄭子森
港會後備：
27艾斯亨利 [GK]
3 傅杜馬
6 李俊諺
7 陳灝
11 何家智
17 域陀列比奧
19 申在鎬
20 黃琛喆
21 林智豐
24 李宗恒
40 歷祈活
97 林澔希
周六（23日）頭場先在大埔運動場，上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由大埔主場迎戰港會。港會近兩場全敗之餘，後防更狂失8球，面對聯賽未敗之師「綠戰士」，恐難有勝算，隨時再大敗一場。（on.cc周六下午3時按次收費直播）
大埔在上周「賽馬會菁英盃」輪空，主教練李志堅指對球隊乃好事，相信養精蓄銳下，能順利擊敗港會：「之前連續4場都好激烈，叫做有一個小調節，希望球員抖番夠，今場再集中啲，做番好自己。見到之前港會對南區，都踢得好緊湊，今場要贏嘅話，都唔可以放鬆。」
除中堅加比爾刑滿復出，3名港腳陳肇鈞、謝家榮和尼高拉斯亦悉數歸隊，「堅Sir」指眾將狀態不俗，會視乎情況再決定會否讓他們擔正，惟鍾偉強則因傷缺陣。
港會方面，上周在「賽馬會菁英盃」以0比4不敵東方，是日聯賽再與另一勁旅大埔交手，主教練谷卓斯透露會改變陣容，嚴防「綠戰士」強攻：「大埔前線有盧卡斯同伊高沙托尼，攻力一啲都唔講得笑，絕對有力爭奪聯賽冠軍，我哋會做少少調動，希望大家吸取上場教訓，唔好再畀咁多空位對手。」
谷卓斯又形容「綠戰士」防守穩健，但認為只要球員耐心組織，絕對有力製造威脅：「我哋上場對住東方，都有過黃金機會，證明球員用波比之前進步，如果我哋今場把握得好少少，減少防守失誤，話唔定會有驚喜。」值得一提，陳浩嘉和里奧已經可以候命。