港超聯　大埔主場勢炒港會

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周六（23日）頭場先在大埔運動場，上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由大埔主場迎戰港會。「綠戰士」今場強陣出擊，3名港腳謝家榮、尼高拉斯及陳肇鈞齊齊擔正，刑滿復出的加比爾與馬高斯山度士扼守中路，入球重任落在盧卡斯身上。港會則有費查復出把關，積施利、羅素鎮守後防，薩拉沙、史加利擔任攻中，支援加斯特夫攻堅。（on.cc周六下午3時按次收費直播）

大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

15 杜國榆

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪

33 加比爾 [C]

87 尼高拉斯

港會正選：

1 費查 [C] [GK]

2 曾俊軒

4 唐道碧

10 薩拉沙

13 加斯特夫

18 積施利

22 比提

26 羅素

28 黎皚韜

74 史加利

99 陳浩嘉

大埔後備：

1 戴廷匡 [GK]

2 楊學敏

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

6 羅振庭

13 彭靖揚

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

44 韋法頓

99 鄭子森

港會後備：

27艾斯亨利 [GK]

3 傅杜馬

6 李俊諺

7 陳灝

11 何家智

17 域陀列比奧

19 申在鎬

20 黃琛喆

21 林智豐

24 李宗恒

40 歷祈活

97 林澔希

周六（23日）頭場先在大埔運動場，上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由大埔主場迎戰港會。港會近兩場全敗之餘，後防更狂失8球，面對聯賽未敗之師「綠戰士」，恐難有勝算，隨時再大敗一場。（on.cc周六下午3時按次收費直播）

大埔在上周「賽馬會菁英盃」輪空，主教練李志堅指對球隊乃好事，相信養精蓄銳下，能順利擊敗港會：「之前連續4場都好激烈，叫做有一個小調節，希望球員抖番夠，今場再集中啲，做番好自己。見到之前港會對南區，都踢得好緊湊，今場要贏嘅話，都唔可以放鬆。」

除中堅加比爾刑滿復出，3名港腳陳肇鈞、謝家榮和尼高拉斯亦悉數歸隊，「堅Sir」指眾將狀態不俗，會視乎情況再決定會否讓他們擔正，惟鍾偉強則因傷缺陣。

港會方面，上周在「賽馬會菁英盃」以0比4不敵東方，是日聯賽再與另一勁旅大埔交手，主教練谷卓斯透露會改變陣容，嚴防「綠戰士」強攻：「大埔前線有盧卡斯同伊高沙托尼，攻力一啲都唔講得笑，絕對有力爭奪聯賽冠軍，我哋會做少少調動，希望大家吸取上場教訓，唔好再畀咁多空位對手。」

谷卓斯又形容「綠戰士」防守穩健，但認為只要球員耐心組織，絕對有力製造威脅：「我哋上場對住東方，都有過黃金機會，證明球員用波比之前進步，如果我哋今場把握得好少少，減少防守失誤，話唔定會有驚喜。」值得一提，陳浩嘉和里奧已經可以候命。