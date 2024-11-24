「失蹤人口」1射2傳　國米大勝創60年紀錄

周六(23日)深夜意甲，國際米蘭作客大勝維羅納5比0，上半場已領先5球，成為球隊近60年以來首次意甲作客上半場入到5球。長坐冷板嘅前鋒祖亞昆哥利亞突然發威，射入1球及2次助攻，打破584日入球荒，令人眼前一亮。

開波初段，維羅納有1次黃金機會，可惜前鋒坦克史達勁射中楣彈出，之後成為國際米蘭嘅世界，馬古斯杜林直傳，由祖亞昆哥利亞射入，呢位30歲阿根廷球員自上年4月歐聯8強次回合對賓菲加之後，相隔584日再次入波，亦係佢近756日首次意甲入波。

祖亞昆哥利投桃報李，傳畀馬古斯杜林射成2比0，呢位法國國腳之後單刀再入1球，個人梅開二度。最難得係2位後衞迪維積、恩比斯錫都各建一功，恩比斯錫所入1球，來自祖亞昆哥利嘅傳送。

國米繼1964年3月對森多利亞之後，球隊史上第2次意甲作客上半場入到5球。換邊之後，祖亞昆哥利亞仲有1次遠射中楣彈出，幾乎可以起孖，賽後佢當選為今場最佳球員。

祖亞昆哥利亞3年前追隨主帥施蒙尼恩沙基，由拉素轉投國際米蘭，但未獲重用，上季更被外借去馬賽，今季歸隊後亦被投閒置散，幾乎被球迷遺忘。施蒙尼恩沙基考慮到維羅納較弱，安排祖亞昆哥利亞擔正，佢成功把握機會展示實力，隨時成為佢拯救事業最關鍵一戰。

至於另1場大戰，AC米蘭主場同祖雲達斯打和0比0。