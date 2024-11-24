世界盃重劍溫哥華站　何瑋桁佘繕妡歷史性奪兩銅

香港劍擊隊在世界盃重劍溫哥華站創下歷史佳績，奧運代表何瑋桁在男子重劍爭得一面銅牌，是港隊首次有男選手登上重劍世盃頒獎台；而佘繕妡則在女子組力挫奧運團體金牌得主莉姿，首度打入準決賽，最終收穫一面銅牌。這是港隊首次於世盃分站同奪男女子獎牌。

於美國唸大學的佘繕妡是唯一參加溫哥華站世界盃的女重代表，小組全勝她在64強開始先後淘汰波蘭、南韓及羅馬尼亞的對手而躋身半準決賽。至8強面對巴黎奧運團體賽金牌得主、意大利的莉姿，世界排名40位的佘繕妡發揮出色，以10比9力挫「世三」爆出驚喜，打入最後4強。儘管佘繕妡其後以8比15不敵南韓名將宋世羅，但已為她爭得一面難能可貴的銅牌。

至於28歲的何瑋桁憑世界排名直入淘汰賽，接戰烏克蘭、哈薩克及摩洛哥對手，均成功擊敗對手闖關。何瑋桁其後再以15比10擊退日本淺海聖哉，順利打入4強，可惜對排名比自己低的意大利劍手基維達，卻以13比15憾負，但今次銅牌成績已是港將的突破，也為港男重劍寫下歷史新章。

賽後佘繕妡在社交網報喜吐露心聲，這位2021成都世大金牌得主表示：「這面獎牌不僅是一個成績，這是信任自己及一段旅程，即使路途上充滿許多未知和不確定。」佘佘坦言也有自我懷疑的時候，而這獎牌正好證明了自己的成長，它是堅持的成果。

至於何瑋桁亦感謝教練團隊包括按摩師，以及隊友、未婚妻的打氣支持，「自問是一個喜歡天馬行空想像的人，成日幻想自己有冇機會有一日可以企上世界盃的頒獎台上...但係當真的入到四強，自己都唔敢相信，亦因為太想把握這次機會的原因，令準決賽發揮未如理想，結果輸咗都對自己有些失望同不忿氣。」但他亦未失信心，希望未來做得更好，「獎牌陸續有來。」