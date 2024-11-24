港超聯　奇兵九龍城主場挑戰傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）同時不同地上演兩場賽事，其中在深水埗運動場上演前列大戰，排第4的九龍城主場挑戰爭霸分子傑志。儘管三線人腳不及對手平均，但九龍城曾在主場叫另一爭標熱門東方吃盡苦頭，早證絕非泛泛之輩；「藍鳥」對上兩場聯賽僅錄得1和1負，表現未如理想，為免再失分遭列強拋離，定當傾力爭勝。（on.cc周日下午3時按次收費直播）

九龍城雖仍列聯賽「4哥」位置，但月初被理文中斷連勝走勢後，上場「賽馬會菁英盃」分組賽又告失利，主教練陳銘剛承認近期受傷兵問題困擾，強調球隊已作適當應對：「有部分球員傷患未康復，的確對球隊造成一定壓力，所以個別位置都會作出啲調動，但我相信經歷咗三分一賽季，球員對成個戰術體系理解得更清楚，相信大家都能夠互相配合同補位。」

季初曾以1比6不敵傑志，隊長曾錦濤表示已吸取上次教訓，冀今仗捲土重來：「季初同傑志交手，由於體能方面同對手有差距，令下半場失波數字比較多，我哋已經吸收上次嘅教訓，加上近幾場狀態開始慢慢回升，希望可以盡量保持控球權同體力，同對手鍊到最後。」

傑志剛在「賽馬會菁英盃」遭均業北區逼和，連同聯賽近兩場未嘗一勝。傷愈復出的中堅艾里奧（Helio）表示，經過上場踢足後狀態提升不少，盼今場可與同鄉鄧達思做好防守，協助球隊重返勝軌。九龍城開季以來表現令人驚喜，雖然首循環「藍鳥」曾擊敗對手，Helio認為這支升班球隊絕不可小覷：「九龍城喺新教練帶領下踢得好好，好整體，唔會淨係單靠一個球員。另外，佢哋好注重控球，對香港足球發展係一件好事。」陣容方面，陳俊樂續因傷上陣成疑。