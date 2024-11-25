仙拿又捧盃！助意大利衞冕台維斯盃再寫歷史

網壇世界「一哥」仙拿為他超卓的2024年再添輝煌，周日在馬拉加的台維斯盃決賽，帶領意大利隊成功衞冕冠軍，為今季劃上完美句號。

意大利在決賽面對首次躋身決賽的荷蘭，貝納天尼打頭陣以直落兩盤6比4、6比2贏雲迪桑普，繼而仙拿登場以7比6(7比2)、6比2擊敗格里斯樸，為意大利奠定勝局，以總場數2比0獲勝，連續兩年捧走台維斯盃。

「這是驚喜的一年!我為整個團隊感到自豪。」仙拿賽後表示:「這背後有很多工作要做，我很高興再次捧走這個獎盃，今天是非常艱難，因為任何事情都可能發生。」跟據ATP統計顯示，仙拿在澳網、美網及年終賽錄得73勝6負的單打戰績，結束了2024年賽季，這是自英國傳奇梅萊於2016年取後78勝後，ATP巡迴賽球員單打戰績最高的紀錄。這位23歲名將贏得今季最後14場巡迴賽級別賽事，並且在連勝紀錄中僅失一盤。

意大利是繼2013年捷克後，首次能夠衞冕台維斯盃的隊伍，意大利女隊在4天前剛贏得金夫人盃冠軍，意味着男、女隊包辦了網壇隊際賽的冠軍殊榮。台維斯盃隊長沃蘭德利總結時表示：「實在太神奇了，去年我們相隔47年後首次獲勝，賽前我跟球員說過，我們想創造歷史，就是如果你們能做到兩次的話，我還以為要等幾年，但它已發生了，我為球隊感到驕傲。」