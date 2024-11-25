相隔近4年再贏沙比　利素禾斯基闖全英賽16強

英格蘭桌球好手利素禾斯基周一（25日）在全英桌球錦標賽，以局數6比4擊敗沙比，相距接近4年再次擊敗這位4屆世錦賽冠軍得主，殺入16強。

利素禾斯基對上一次擊退沙比，已數到2020年12月的世界格蘭披治賽4強。今場利素禾斯基開局欠順，反觀沙比火力全開，分別在第1、3局打出1Cue119及136度，一度領先局數3比0。不過利素禾斯基其後連贏3局追平，包括第6局打出1Cue100度，其後再把握沙比手感下降，第8、9局再分別打出1Cue71和60度，最終以局數6比4勝出，相隔近4年再次擊敗沙比，並晉級全英賽16強。

利素禾斯基賽後表示沙比級數毋庸置疑，對獲勝相當興奮：「沙比是桌球史上其中1位最偉大的球手，能夠在其狀態出色戰勝他，是1項了不起的成就，很高興我今場不論得分及防守，都交出水準，希望下場繼續有好表現。」

至於自禁賽後首次出戰排名賽正賽的趙心童，就以局數5比6不敵梅菲，他賽後在社交平台發文，向球迷的支持致謝：「當初在業餘賽事復出時，我沒想過可以得到那麼多球迷的祝福，多謝大家的支持，未來會繼續努力，讓你們見到想要的『趙心童』」