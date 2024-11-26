塞爾特人「三分雨」淹沒快艇　六連勝迎普辛基斯歸隊

塞爾特人周二（26日）主場迎戰快艇，明星前鋒普辛基斯傷癒「滿血」回歸，正選上陣23分鐘貢獻16分6籃板，加上全隊合轟22記三分彈，包括在第二節射入隊史最佳及追平NBA歷史紀錄的單節12記三分，最終「綠軍」以126：94反「艇」，喜迎六連捷。

塞爾特人上賽季奪冠功臣之一的普辛基斯，在捧盃後立即進行腿部手術，時至近日曾短暫出戰發展聯盟（G-League）重拾競技狀態，而他今場「comeback game」為本季首度披「綠軍」戰衣上陣。

主隊開賽就展現強大的外圍火力，上半場打完已經領先29分之多、以78：49提早建立優勢，其後「雙探花」謝倫布朗和達頓、戴歷懷特及Payton Pritchard繼續炮轟對手，雖然快艇中鋒Ivica Zubac交出23分10籃板「雙雙」、夏登亦取得19分8籃板9助攻，但比賽在尾節初段就進入「垃圾時間」，最終塞爾特人在6人得分上雙下以126：94輕取勝仗，東岸排名穩守第二。

值得一提的是，塞爾特人上月在開幕戰以29記三分追平NBA歷史單場紀錄，今場第二節轟入12記三分打破隊史及追平NBA單節三分紀錄，短期内再創該方面的紀錄，衞冕征途聲勢浩蕩。

至於早前排名西岸首席的勇士，是日對陣籃網於第三節一度領先18分，惟繼上仗不敵馬刺後再現「倒水」，最終以120：128告負吞下兩連敗，暫以12勝5負戰績跌落西岸第二。勇士當家球星史堤芬居里今場交出28分7助攻，三分球16中8，達成職業生涯3800記三分里程碑。