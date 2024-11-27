許建德世界GT煞科戰全力搶分　力爭雙錦標

2024年對香港車手許建德(Jonathan)今個賽季相當精彩，先後在耐力盃和衝刺盃獲得分站1冠2季，並分別在耐力盃銅級車手積分榜，以及銅級車手總積分榜上居於榜首位置，來到GT世界挑戰賽歐洲賽(GT World Challenge Europe)的最後一站前夕，他已為本季第10站賽事作好準備，沙地阿拉伯站-吉達6小時耐力賽(6 Hours of Jeddah)，比賽將於11月28-30日於吉達濱海賽道(Jeddah Corniche Circuit)上舉行，決定冠軍錦標誰屬。

許建德將聯同他在Sky Tempesta Racing的隊友，意大利車手Eddie Cheever III以及英國的Chris Froggatt一同出戰本週末的比賽，這個三人組合在歐洲頂級的GT賽事中可說是非常成功，他們在2023賽季更贏得GT歐洲耐力盃銅級車手總冠軍。在今年賽季中，他們一直都能保持平穩的成績，不間斷地獲得積分，使他們在進入季末決定性的爭冠階段時，仍能保持一定優勢。這三位車手將在本年賽季最後一次駕駛他們帶著Sky幻彩拉花的93號法拉利296 GT3戰車登場，並與同場總數49部賽車，在總長6.18公里的吉達街賽道上一同作賽。

吉達濱海賽道位於沙地阿拉伯的吉達古城，是一條挑戰性極高的賽道。賽道包括有27個高速而寬闊的彎道，自2021年起至今，都是主辦世界一級方程式大賽沙地阿拉伯站的賽道，是被公認為世界上其中一條速度最快的街賽道之一，賽道的平均時速可高達每小時250公里。

許建德在今季的表現可說是更上一層樓，其穩定的高水準表現更是協助隊友和車隊進入最後爭標直路的關鍵。儘管今年的賽事頻密程度比以往更甚，賽場上的競爭也日益激烈，但亦無損Jonathan的良好的比賽狀態。這位香港車手的目標只有一個，就是要奪取年度錦標，連續兩屆稱霸耐力盃銅級車手總冠軍，並要首度贏得銅級車手的最高殊榮 - 綜合銅盃車手總冠軍。如許建德能成功收獲本年賽季的綜合銅盃車手總冠軍，他將可獲得被譽為賽車界的最高殿堂，明年賽季的法國24小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)的參賽入場劵。

令人期待的GT世界挑戰賽歐洲賽閉幕戰，將於本週末在官方網站以及其官方YouTube頻道上現場直播，請一同為香港賽車手打氣。

2024年11月28-30日

沙地阿拉伯Jeddah站，耐力盃賽程