曼聯棄將入波做功臣　保地花高首奪自由盃冠軍

周日(1日)凌晨南美自由盃決賽，2支巴甲球隊交鋒，保地花高幾乎全場時間踢少1人，仍然以3比1擊敗明尼路，球會創立120年以來首次奪得呢項大賽冠軍，前曼聯左後衞阿歷士迪尼斯射入1球，成為捧盃功臣，吐氣揚眉。

開賽唔夠1分鐘，保地花高中場基哥利因為粗野犯規，被球證直接出示紅牌趕出場，惟有採取防反戰術，效果反而更佳，由雷斯軒歷基喺35分鐘近門射入打開紀錄。臨完上半場，保地花高獲得12碼，阿歷士迪尼斯主射入網。

換邊後冇耐，明尼路憑伊度亞度華加斯頂入角球追至1比2，一度重燃希望，踢到補時，保地花高由祖利亞山度士射入奠定3比1勝局，戲劇性奪冠。

剛於9月初加盟保地花高嘅阿歷士迪尼斯迅速有盃落袋，呢位31歲左閘效力曼聯期間，被投閒置散，一度外借去西維爾，上年夏天加盟沙特阿拉伯豪門艾納斯，同C朗做隊友，但發展唔如意，最終返回巴西搵食，事業大翻身。值得一提，保地花高現時排巴甲榜首，換言之，阿歷士迪尼斯有望協助球隊成為「雙冠王」。

隨住保地花高成為自由盃盟主，將於明年6月喺美國舉行嘅「擴軍版」世冠盃32支球隊全部誕生。