哈利卡尼受傷　拜仁慕尼黑驚險執1分

周日(1日)凌晨德甲大戰，榜首拜仁慕尼黑遭受沉重打擊，首席射手哈利卡尼踢咗33分鐘就受傷退下火線，導致攻力削弱，幾經艱辛之下，戰至比賽末段入波，作客驚險逼和多蒙特1比1，各項賽事7連勝走勢斷纜，哈利卡尼能否踢下場德國盃對利華古遜，成為疑問。

多蒙特開賽初段有中堅華迪馬安頓傷出，但仍然喺27分鐘先開紀錄，20歲翼鋒比諾傑坦斯個人表演，由左路邊線盤球長驅直進，跑咗半個球場，殺入禁區勁射入網，技驚四座。

拜仁慕尼黑屋漏偏逢連夜雨，哈利卡尼冇同對手接觸下，疑似自己拉傷，無法繼續比賽，由湯馬士梅拿入替，呢位35歲老將曾有1次近門起腳，但被多蒙特門將基哥高保擋出。

雙方下半場鬥攻，但往往失之交臂，直至85分鐘，米高奧利斯右路傳中，穆斯亞拿頂入為拜仁慕尼黑扳平1比1，拜仁近6場聯賽首次失波，就立即失分。

賽後拜仁教練高柏尼表示，哈利卡尼傷勢並非太嚴重，將會接受進一步檢查，至於能否出戰周三(4日)凌晨德國盃16強主場利華古遜，仍然係未知之數。

至於利華古遜喺德甲，憑謝利美費林邦、柏德列舒希克各入1球，作客以2比1擊敗柏林聯。