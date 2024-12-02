跆拳道品勢世錦賽　港隊14歲小將蔡保恒表現有驚喜

「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」周一（2日）續於香港體育館進行第三日賽事，首戰世錦賽的港隊14歲小將蔡保恒表現驚喜，在男子公認品勢少年個人組別取得8強成績。

賽事如火如荼進行至第三日，南韓代表隊今日收穫5金2銀1銅成為焦點，而美國在女子公認品勢團體少年組別擊敗中華台北和熱門的南韓，奪得一面金牌。港隊方面，是日派出14位運動員出戰個人和團體組別共8個項目，其中張樂晴、羅子晴和伍家澄在女子公認品勢少年團體組別以8強作結，而14歲小將蔡保恒惜與獎牌失之交臂，最終以8強完成今次比賽。

蔡保恒在今日賽後接受訪問時透露，他由6歲就開始接觸跆拳道，雖然現年僅14歲，但投身此項運動至今已有8年，對跆拳道的熱誠有增無減。他在今日爭奪準決賽資格的比拼中，與對手兩套套拳分數持平，惟表現分僅差0.1分，最終惜敗8強止步，雖然留有遺憾，不過他對於首戰大型賽事感到興奮，直言收穫許多：「通過今次經歷讓我更加知道如何享受比賽及尊重對手，也很開心見到這麼多跟我志同道合、年齡相若的選手，見識到世界水平之後令我激起鬥志，未來會更加努力訓練，任何比賽都會以第一的目標去拼搏。」蔡保恒又補充道：「家人朋友都有到現場支持給我動力，希望之後能代表港隊出戰更多主場賽事。」