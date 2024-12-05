阿仙奴「屈機」雙蛋贈曼聯　艾摩廉教紅魔首敗

周四(5日)凌晨英超「仙魔大戰」，阿仙奴主場遲遲咬唔入曼聯密集防線下，再靠角球戰術「屈機」連入2球，以2比0贏波豪取4連勝，同時贈魯賓艾摩廉執教曼聯後首場敗仗。阿仙奴自上季開始已有22個角球入波，冠絕整個英超，艾摩廉都承認死戰成為今場勝負關鍵。

阿仙奴今場控制大局，但係面對屯重兵布防嘅曼聯，生波情況製造機會唔多，不過角球攻勢就極具威脅，54分鐘迪格蘭賴斯開出急勁角球，祖利安添巴前柱接應頭槌批入；73分鐘輪到布卡約沙卡右路開角球，湯馬士柏迪遠柱頂返中間，個波省中龍門口嘅威廉沙列巴入網。

曼聯今場喺陣地戰防守冇乜錯漏，可惜反擊能力近乎零，而且頻頻失角球埋下輸波伏線，全場角球次數係0對13，搞到龍門口風聲鶴唳。英超官方統計顯示，阿仙奴自上季開始至今，已經有22個角球攻勢入波，比第2多嘅球隊多出7球，當中有10球係先開紀錄，變化多端嘅角球戰術相當「屈機」。

執教曼聯第4場就嘗到輸波滋味，艾摩廉賽後表示：「我哋將阿仙奴控制得好好，唯一分別就係死球，對方有好多高大球員，你見到馬天尼利或者沙卡拎波都係向邊，因為佢哋知道如果做到傳中或者博到角球就有機會。第1個入球改變咗場比賽，我哋努力嘗試，但死球就係勝負分野。」