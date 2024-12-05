基利靴嚴重犯錯　利物浦慘被逼和連勝斷纜

各項賽事7連勝嘅利物浦，周四(5日)凌晨英超作客紐卡素終於失分，佢哋喺兩度落後下一度反超前，但門將基利靴完場前嚴重犯錯，被紐卡素戲劇性逼和3比3，喺榜首領先優勢減少至7分。

作客聖占士公園向來難踢，利物浦今場受到極大考驗。35分鐘紐卡素憑阿歷山大伊沙克嘅世界波領先，50分鐘利物浦由穆罕默德沙拿助攻居迪斯鍾斯追平，不過62分鐘又再失守，安東尼哥頓建功為主隊第2度領先。

今季狀態大勇嘅沙拿再演「單天保至尊」好戲，喺68分鐘同83分鐘兩次接應阿歷山大阿諾特傳送射入，為利物浦反超前3比2。正當以為勝券在握，紐卡素90分鐘一次大腳傳中，基利靴以為個波將會出底線而唔去撲救，結果被法比安舒哈喺底線前窄位鏟入，戲劇性打和3比3完場。

利物浦領隊施洛賽後表示：「基利靴同所有球員一樣覺得失望，我哋今場兩次落後，理論上拎到1分應該開心，但我哋同勝利已經好接近......基利靴今場繼續作出重要撲救，可惜最後作出錯誤判斷。」施洛已表明當艾利臣比加復出後，將會重奪正選門將位置。