「鄧謝配」年終賽抽入死亡之組　爭出線4強遇考驗

2024年世界羽聯總決賽周六(7日)進行抽籤，港隊唯一獲得參賽資格的混雙組合鄧俊文與謝影雪，抽入「死亡之組」與頭號種子中國的蔣振邦／魏雅欣及巴黎奧運金牌得主鄭思維／黃雅瓊同組，爭出線4強極具挑戰。

這項羽毛球年終賽將於下周三展開，由本月11至15日在杭州上演，羽毛球排名榜上最佳的8名及8隊組合球員，可入圍爭逐，總獎金達250萬美元。將是第4次獲資格爭逐的香港「鄧謝配」，在8隊混雙組合中被列為3/4種子，經大會今日進行抽籤後，與頭號種子的中國的蔣振邦／魏雅欣、中華台北的楊博軒／胡綾芳及以年終賽作為告別戰的奧運金牌「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊同組；而另一組則有兩對馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏、陳堂傑／杜依蔚，日本綠川大輝／齋藤夏及印尼組合德揚／維德佳佳。

8個組合分兩組先進行循環賽，小組頭兩名可出線4強續戰淘汰賽，「鄧謝配」過去面對這兩對中國組合均處於下風，與「蔣魏組合」碰頭更未贏過，要爭取出線形勢險峻，而「鄧謝配」首仗將先對中華台北組合，期望先響頭炮。鄧俊文與謝影雪於2017年首度入圍年終賽，並獲得亞席，2021年4強止步，去年則於小組出局。

至於男、女單項目經抽籤後，分組爭逐同樣精彩，世界「一哥」中國的石宇奇與日本的奈良岡功大、泰國的昆拉武特及印尼的基士堤同組，丹麥的安頓臣與中華台北的周天成、中國的李詩灃及補替安賽龍的馬來西亞名將李梓嘉在另一組爭逐。

女單分組為被列頭號種子的中國王祉怡、印尼的董珍、日本的大堀彩及泰國的恩布魯龐被列A組，而中國的韓悅、南韓的安洗瑩、泰國的素尼達革通及日本的山口茜同在B組。